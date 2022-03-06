 

Болельщики «Формулы-1» осудили отлучение россиянина Мазепина от гонок

06.03.2022, 12:33, Новости дня
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Американская команда автогонщика «Формулы-1» Haas приняла решение разорвать контракт с россиянином Никитой Мазепиным, что возмутило иностранных пользователей соцсети Instagram.

Некоторые в комментариях поддержали гонщика, назвав решение политическим.

«Мне не нравится Никита как водитель, но это слишком политическое решение», – пишет пользователь «magdalilliu».

Кто-то отмечает, что решение было нечестным.

«Я перешел от ненависти к нему в 2021 году к защите его в 2022-м», – написал один из подписчиков официальной страницы «Форумлы-1».

Еще одна подписчица отметила, что это не вина Мазепина, а если принять во внимание все войны в истории, то ни одна команда, ни один гонщик не имеет права принимать участие в соревнованиях сейчас.

«Я не думаю, что его нужно было увольнять. Все это было вне его контроля. Лично мне все это кажется дискриминацией», – написал пользователь tOm.hooper. 

Ранее сообщалось, что также команда «Формулы-1» разорвала соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая с прошлого года являлась титульным спонсором «Хааса». О том, кто заменит Мазепина, не сообщается. Резервным пилотом команды является бразилец Пьетро Фиттипальди.



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