Мнение: Главные качества русских по мнению рекламодателей Фейсбука

Фейсбук превзошёл сам себя. Там вышла реклама приложения для смартфона, в которой были перечислены главные качества американцев, канадцев, британцев и русских. У англосаксов, понятно, сплошное благорастворение воздухов: щедрость, вежливость, открытость, эрудированность и так далее. «Главные качества русских» я перевёл на картинке ниже. Мы с вами — живое воплощение всех мыслимых пороков:

С одной стороны, картинку можно воспринимать как комплимент, пусть и несколько неуклюжий. Русский тут единственный белый, единственный мужчина и, предположу по контексту, единственный гетеросексуал. Нам даже выгодна репутация злодеев, так как чем сильнее на Западе нас боятся, тем меньше шансов, что США или кто-нибудь из их прихвостней решатся на военную агрессию в наш адрес.

С другой стороны, реклама столь явно нацистская, что даже привыкшие ко всему реддиторы, — закоренелые русофобы и ярые сторонники демпартии США, — пишут, что Фейсбук несколько увлёкся. Дескать, рядовые русские — это не враги рода человеческого, а всего лишь пособники своего преступного правительства:

https://www.reddit.com/r/facepalm/comments/t6lxuc/why_does_facebook_do_this_shit/

Некоторые скажут сейчас: «это всего лишь реклама, тут нужно винить не Фейсбук, а конкретного рекламодателя». Позволю себе в этом усомниться. Представьте себе аналогичную агитацию, в которой в роли злодея выступает еврей или негр. Будьте уверены, у подобной рекламы не было бы никаких шансов пройти модерацию. Но про русских можно говорить что угодно, в самом худшем случае западная публика просто поставит меньше лайков.

Пожалуй, это и к лучшему.

Очень многие россияне искренне любили Запад, считали его своей духовной Родиной. Сейчас у них открываются глаза. Жители Запада травят русских радостно, взахлёб, как будто давно уже хотели начать, но всё никак не было подходящего повода. Хороший протрезвляющий душ.

Особенно широко раскрываются всякие модные и креативные структуры, типа польских создателей «Ведьмака». Можно было бы понять, если бы они просто молча отключили клиентов из России — польские власти готовы бороться с Россией до последнего поляка, так что выбора «не вводить санкции» у создателей «Ведьмака» не было. Однако ведь они не просто отключают россиян и белорусов от своих видеоигр, они изо всех сил стараются показать, как они рьяно выступают против России. Это тот самый случай из знаменитого фильма:

— Не смотрите так — дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…

— Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?

Для многих, кто искренне восхищался «Ведьмаком», такая позиция любимых авторов стала шоком. И это очень здорово — даже российская intelligentsia постепенно начинает понимать, что Запад считает русских своим естественным врагом, и что Западные элиты проявляют к нам дружелюбие ровно с одной целью — чтобы разжечь в России столь нужный им внутренний конфликт.

Прямо нападать на нас, к счастью, Запад не готов — и тут наша репутация кровожадных отморозков с ядерным оружием играет нам на руку. А вот воздействовать на нас мягкой силой, кормить с руки свою пятую колонну Запад непременно продолжит. Теперь ему будет сложнее, так как натянуть на себя привычную маску недоумевающей нейтральности, чтобы сказать, будто мы всё выдумываем, Запад уже не сможет.

Сейчас в Рунете появляются списки иностранных компаний, покидающих Россию:

http://netynas.ru/

https://leavers.ru/

Понятно, что кого-то вынудили уйти из России санкции — к таким компаниям претензий нет. Нет вопросов и к тем, кто оставил наш рынок спокойно: выполнив все свои обязательства и вежливо попрощавшись перед уходом. Многие, однако, сочли нужным хлопнуть дверью — украсть у русских клиентов деньги или гордо произнести что-нибудь оскорбительное в наш адрес. Надеюсь, что вернуться на российский рынок таким компаниям будет тяжело.

Санкции — это агрессия, поэтому санкции дают нам моральное и юридическое право на ответное применение экономических мер. Например, на национализацию заводов и торговых центров, которые иностранцы решили не передать другим юрлицам и не продать, а полностью закрыть, выставив российских работников на мороз. Решительные действия позволят серьёзно уменьшить экономический ущерб. Полагаю, от ухода той же ИКЕА российская экономика или выиграет, или как минимум останется при своих, так как малый и средний бизнес в мебельной отрасли предпочтительнее крупного полумонополиста.

Важнее тут не экономика, а срыв покров. Запад, наконец-то, показал настоящее своё лицо. Даже те, кто наслаждался швейцарскими сырами и верил передачам «Эха Москвы», начинают понимать: Западная цивилизация, которую они считали своей, русских считает опасными собаками, которым надо заговаривать зубы только до тех пор, пока под руку не попадётся ухватистая палка.

Это большое поражение для Запада. Там рассчитывали, что хорошо организованная травля приведёт к слезам и извинениям, как в той серии про Брайана Гриффина, когда он неловко пошутил в твиттере про негров. Русские, однако, извиняться не спешат.

Да, русским за рубежом сейчас непросто. В последние дни приходят новости, что русских школьников бьют одноклассники, в русские магазинчики приходят разгневанные граждане с предложением или снять с вывески слово «русский», или получить коктейль Молотова в лицо. На русских дальнобойщиков при полном безразличии немецкой полиции нападают братья-славяне. Однако никто не пытается встать на колени и «заслужить прощение». Напротив, наши соотечественники, живущие в Германии, помогают сейчас русским дальнобойщикам с ремонтом, убежищем и восстановлением документов. Русские поднятыми вверх руками на внешнюю угрозу реагировать не привыкли.

Впрочем, не нужно уподобляться нашим западным друзьям и думать, будто в Европе и США живут монстры с пёсьими головами. Действительно, травля — их старая цивилизационная забава, так что на протяжении всей своей истории европейцы с американцами кого-нибудь травили или отменяли. Но в массе своей западные обыватели — неплохие люди, по-своему даже добрые, просто с хлебушком в голове и такими вот неприятными культурными особенностями: любят покидаться камнями в официально выбранную жертву. Как правило, кстати, камнями кидают в своих же, вон в ту же Джоан Роулинг, например.

Но есть на Западе слои граждан, которые относятся к русским с симпатией — например американские правые, которых находящиеся у власти леваки пытаются уничтожить, и которые потому считают нас своими ситуативными союзниками. «Если Сорос и LGTV против России, то мы за» — примерно так они пишут сейчас на своих форумах.

Также на Западе полно умных и порядочных людей, которые в этом средневековом цирке не участвуют принципиально, так как считают его некрасивым и неправильным. Голоса рефлексирующих не очень слышны, так как они не любят кричать, и так как со свободой слова на современном Западе всё грустно, однако умных людей гораздо больше, чем кажется, и они часто занимают достаточно высокое положение в обществе. Цитирую письмо от читателя:

Друга, который работает в одном из крупнейших западных медиа-холдингов, вызвал сейчас к себе его начальник, заместитель генерального. Говорили за закрытыми дверями, примерно вот что было сказано: «Если кто из сотрудников или представителей клиентов/поставщиков попробует на тебя давить или, тем более, попробует оскорблять в связи с нынешней ситуацией, сразу говори, обидим в ответ по полной. Это позиция компании. Мы доверяем тебе полностью, иначе ты не занимал бы эту должность. Твою пророссийскую и пропутинскую позицию мы знаем».

Моей жене, сотруднице западной компании, примерно то же самое на днях её шеф сказал.