 

Трамп – Америка «катится в ад», и виной всему Байден

06.03.2022, 12:06, Новости дня
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Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до 37 процентов, что стало самой низкой оценкой от избирателей за всю его карьеру — однако даже этот показатель почти наверняка завышен, поскольку из-за его решений страна «катится в ад», заявил в телефонном интервью Fox News предшественник Байдена на посту Дональд Трамп. По мнению Трампа, Байден не только убивает экономику, повышая налоги, но и по существу открыл границы, из-за чего в Америку хлынули «уголовники».

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Они же налоги собираются поднимать! Как вообще так можно? Ни разу не слыхивал, чтобы человек, который повысил налоги, победил на выборах! А он их хочет поднять — и это полностью убьёт экономику, полностью убьёт. 

Господин президент, из-за всех этих факторов рейтинг нынешнего главы государства уже пробивает дно: на данный момент, согласно последнему опросу, проведённому The Washington Post и ABC, он достиг самой низкой отметки за всю карьеру Байдена — 37 процентов. То, о чём Вы говорите, явно находит отклик у американского народа. Какими последствиями обернётся настолько низкий рейтинг? 

ДОНАЛЬД ТРАМП: Во-первых, я не верю, что у него 37 процентов, ведь если мы в это поверим, это будет означать, что 37 процентов жителей нашей страны оценивают результаты его деятельности положительно. А как вообще можно к нему так относиться? Страна ведь катится в ад! В ад катится!  

Во всех городах, где правят демократы, преступность просто зашкаливает — причём мы об этом не говорим; границы открыты, и через них к нам толпой валят преступники — и очень много стран просто скидывают нам обитателей своих тюрем. И да, речь здесь не только о четвёрке (ближайших соседей США. — ИноТВ) — по слухам, больше сотни стран просто скидывают нам своих уголовников, а те свободно к нам заходят. Их никто не проверяет, с ними не проводят собеседования — да мы даже не знаем, откуда они берутся. А это очень нехорошие люди, и среди них, кстати, есть террористы.  

Мы за эту открытую границу будем расплачиваться ещё долго. А ведь всего год назад граница у нас была под таким замком, как никогда в истории не было. В общем, ужасные вещи происходят. Так что сами мне скажите: это правда, про 37 процентов? Я вот не верю, не верю. Я не считаю, что его поддержит 37 процентов избирателей. 

Дата выхода в эфир 02 марта 2022 года. 



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