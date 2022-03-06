Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение””, – сказано в обращении.
В союзе ректоров напомнили, что десятилетиями занимались укреплением российско-украинских научно-образовательных связей. Совместные исследования ученых двух стран внесли огромный вклад в мировую науку.
“Поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах”, – подчеркнули в союзе ректоров.
Руководители вузов отметили, что университеты всегда были опорой государства.
Сейчас необходимо продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак и сплотиться вокруг президента, подчеркнули они.
Смотреть комментарии → Комментариев нет