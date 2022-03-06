Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

“Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение””, – сказано в обращении.

В союзе ректоров напомнили, что десятилетиями занимались укреплением российско-украинских научно-образовательных связей. Совместные исследования ученых двух стран внесли огромный вклад в мировую науку.

“Поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах”, – подчеркнули в союзе ректоров.

Руководители вузов отметили, что университеты всегда были опорой государства.

Сейчас необходимо продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак и сплотиться вокруг президента, подчеркнули они.