 

Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

06.03.2022, 11:57, Разное
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“Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение””, – сказано в обращении.

В союзе ректоров напомнили, что десятилетиями занимались укреплением российско-украинских научно-образовательных связей. Совместные исследования ученых двух стран внесли огромный вклад в мировую науку.

“Поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах”, – подчеркнули в союзе ректоров.

Руководители вузов отметили, что университеты всегда были опорой государства.

Сейчас необходимо продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак и сплотиться вокруг президента, подчеркнули они.



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