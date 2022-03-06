Как сейчас выглядит Ким Бейсингер: честное фото ее дочери Айрленд Болдуин

26-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин – активная пользовательница соцсетей. А своем блоге Instagram девушка охотно делится с подписчиками подробностями своей личной жизни и откровенными снимками, и некоторые из них смущают даже ее отца Алека Болдуина. Но в минувшую субботу девушка опубликовала неожиданное фото – Айрленд поделилась селфи с мамой, голливудской кинодивой 80-х Ким Бейсингер. Фото сделано в машине, обе почти без макияжа улыбаются на камеру.

Мама, – так кратко подписала Болдуин снимок.

Пост набрал более 25 тысяч лайков и несколько сотен восторженных комментариев. Пользователи соцсетей заметили, что Ким для своего возраста выглядит потрясающе – в декабре 2021 года Бейсингер отметила свое 68-летие. Актриса, широкая известность к которой пришла после съемок в бондиаде – Бейсингер исполнила роль Домино Петачи в ленте 983 года “Никогда не говори “никогда”, после она еще десятки ярких ролей, в последние годы не появляется на красных дорожках. Последние работы Ким – съемки во второй и третьей частях экранизации “Пятидесяти оттенков серого”, где Бейсингер исполнила роль Элен Линкольн, делового партнера и давнюю подругу главного героя Кристиана Грея. После 2018 года Ким больше не появлялась на экранах и сосредоточилась на карьере дочери: Айрленд несколько лет сотрудничает с модельным агентством IMG Models.