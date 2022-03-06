 

Как сейчас выглядит Ким Бейсингер: честное фото ее дочери Айрленд Болдуин

06.03.2022, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

26-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин – активная пользовательница соцсетей. А своем блоге Instagram девушка охотно делится с подписчиками подробностями своей личной жизни и откровенными снимками, и некоторые из них смущают даже ее отца Алека Болдуина. Но в минувшую субботу девушка опубликовала неожиданное фото – Айрленд поделилась селфи с мамой, голливудской кинодивой 80-х Ким Бейсингер. Фото сделано в машине, обе почти без макияжа улыбаются на камеру. 

Мама, – так кратко подписала Болдуин снимок.

Пост набрал более 25 тысяч лайков и несколько сотен восторженных комментариев. Пользователи соцсетей заметили, что Ким для своего возраста выглядит потрясающе – в декабре 2021 года Бейсингер отметила свое 68-летие. Актриса, широкая известность к которой пришла после съемок в бондиаде – Бейсингер исполнила роль Домино Петачи в ленте 983 года “Никогда не говори “никогда”, после она еще десятки ярких ролей, в последние годы не появляется на красных дорожках. Последние работы Ким – съемки во второй и третьей частях экранизации “Пятидесяти оттенков серого”, где Бейсингер исполнила роль Элен Линкольн, делового партнера и давнюю подругу главного героя Кристиана Грея. После 2018 года Ким больше не появлялась на экранах и сосредоточилась на карьере дочери: Айрленд несколько лет сотрудничает с модельным агентством IMG Models.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / В Сети продемонстрировали огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s

15.10 / Мнение: Почему коммунисты не работают в коммунах

18.09 / Журналист Колесников: Лукашенко расцвел на саммите ОДКБ в отсутствие Путина

24.06 / Почему не нужно делать тест на антитела до и после прививки от COVID-19

04.09 / Володин поручил доработать проект закона о поиске людей по геолокации

29.07 / Мнение: Что такое демократия

25.12 / Смертельно опасная книга

07.01 / Ученые рассказали о простом способе притвориться умным человеком

07.09 / “Челлендж этого года!”: Полуобнаженный Эмин Агаларов призвал фолловеров оголять тела

23.09 / Мнение: О персональной кабзде кремлёвскому пропаган***у

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика