 

Мнение: “Защитники Мариуполя”

06.03.2022, 11:30, Разное
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Фотография с телефона пленного боевика нацистского полка "Азов", попавшего в плен под Мариуполем.
Ниже, фрагмент переписки посвященный боям за Талаковку (поселок рядом с Сартаной к северо-востоку от города)

Где-то через 2 дня после этой переписки, зам.командира "Азова" выпустил публичный призыв к ВСУ срочно деблокировать Мариуполь, чтобы помешать ВС РФ завершить образование сухопутного моста в Крым и лишить Украину доступа к Азовскому морю.

https://t.me/boris_rozhin/28306 – цинк (там же есть видео допроса пленного, который рассказывает о структуре и диспозиции "Азова" в Мариуполе).

Источник: Colonel Cassad



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