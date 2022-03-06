До скорой встречи или прощайте? – Личное мнение

Утро началось с крайне неприятной для всех улетевших звёзд поляны лобного места. К сожалению, не только для них, но и для большинства тех, кто находится сейчас за границей.

Visa и MasterCard перестают частично работать.



Фото: Соцсети

Частично, как разъясняют банки, это — за рубежом. Карты выпущенные российскими банками больше не смогут там использовать ни MasterCard, ни Visa. Зато в России, до истечения срока действия карты, Visa и MasterCard продолжат функционировать.

Сначала, чтобы никто не впадал в глупую панику, объясню, что мир платёжных систем, конечно же, не ограничивается Visa и MasterCard.

В России уже несколько лет действуют карты МИР. Ими можно рассчитываться во многих странах. Если нужна карта для дальних поездок — есть китайская система UnionPay.

Картой «Мир-UnionPay» можно рассчитываться не только в России, но и ещё в 180 странах мира.

Приостановка деятельности Visa и MasterCard таким образом — не трагедия, а неудобство. Ну, да — нужно будет заказать карту с другой платёжной системой и сходить в банк, чтобы забрать её.

Теперь, когда я объяснила ситуацию, поговорим о последствиях произошедшего.

Mastercard сообщает, что возобновит операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Вот тут мне хочется спросить: а вы уверены в этом?

Сейчас, кому нужна карта зарубежом, оформят UnionPay и будут пользоваться картами с этой системой. Потом придут Visa и MasterCard, скажут: а вот и мы, берите снова нас, но кому они будут нужны?

Благоразумные люди вспомнят нынешнюю ситуацию, когда им пришлось переживать, тащиться в банк за выпуском новой карты, и скажут что-то типа «ну вас нафиг».

Другие, кто не улетел, тоже заведут МИР и/или UnionPay, когда срок действия их карт закончится — зачем им Visa и MasterCard, если и так у них всё работает в других системах?

В итоге, Visa и MasterCard просто потеряли рынок в России. Причём, для тех, кто не понимает, именно Россия — одна из самых прибыльных стран по карточным транзакциям.

Получается, что кроме лишнего похода в банк, для россиян в связи с приостановкой деятельности Visa и MasterCard ничего не случилось. И то не для всех — внутри страны карты продолжат работать до конца срока их действия.

А вот сами платёжные системы влетели — просто потеряли огромный рынок и, как следствие, большие деньги.

Интересно, как там Ксюндели — взяли наличку с собой? Или банки им вышлют новые карты? Переживаю.

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