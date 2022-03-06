Озеленяем дом по гороскопу: лучшие комнатные растения для каждого знака зодиака

Комнатные растения – это то, что создает атмосферу дома, делает ее более индивидуальной. А еще, добавляют астрологи, зеленые “питомцы” способны помочь раскрывать таланты своего хозяина, отражать его настроение и характер! Правда, только в том случае, если они соответствуют его знаку зодиака! Итак, что именно вам стоит подобрать для озеленения? Расскажем прямо сейчас!

Овен

Энергичный, динамичный, яркий и целеустремленный – именно так можно описать Овна. Ему наверняка понравится комнатное растение с похожими характеристиками. А это значит, что любимцем Овна вполне может стать ампельный фикус Пумила. Он бурно, с впечатляющей скоростью разрастается, вьется по стенам или специальным опорам.

Телец

Телец – личность сильная и выносливая. Но мало кто знает, что за этой мощью скрывается нежная и романтичная душа. Хойя Керри – растение с сердцевидными листьями – так похожа на представителя этого знака зодиакального круга. Это очень стойкое растение, которое способно расти практически в любых условиях.

Близнецы

Хлорофитум хохлатый готов приспособиться к любым условиям: обилие света, дефицит света, искусственное освещение, чрезмерное количество воды, засуха. Это растение может комфортно чувствовать себя в любых условиях! Близнецы, личности с тысячей лиц, люди, которые могут показать свои лучшие стороны в любой среде, точно полюбят это удивительное растение!

Рак

Английское название маранты беложильчатой можно перевести как “молящееся растение”. Все дело в том, что его листья открыты только в светлое время суток, а ночью закрываются, как руки, сложенные в молитве. Раки – люди заботливые, готовые оберегать и защищать тех, кого они любят, точно будут в восторге от такого выносливого зеленого “соседа”, символизирующего заботу и стойкость!

Лев

Бромелия — это тропическое растение, известное своими эффектными цветами, которые просто не могут остаться незамеченными. Львам, которые славятся своей страстной и драматичной натурой, любителям привлекать внимание, бромелия точно придется по душе! Это растение покорит их сердце!

Дева

Известные своим практичным характером, Девы могут найти прекрасного соседа по комнате в лице комнатного растения, которое так же легко приспосабливается к условиям содержания и чувствует себя отлично при любых обстоятельствах. Филодендрон – именно то самое растение! Оно выглядит весьма эстетично, благодарит за минимальный уход и радует глаз!

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Весы

Представители этого знака зодиака – люди сдержанные, элегантные, грациозные, с красивой душой. Их характер как нельзя лучше отразит спатифиллум, известный также как “женское счастье”. Выглядит спатифиллум просто сказочно: изящные зеленые листья, раскрывающиеся белоснежные лепестки… Растение хорошо впишется в атмосферу дома Весов.

Скорпион

Из-за своего страстного темперамента Скорпионы нередко считаются огненным знаком, хотя на самом деле это знак водной стихии. Лучшее растение для них, согласно гороскопу, лучше всего подходит пилея пеперомиевидная – комнатный цветок с миниатюрными зелеными листочками. Кстати, пилею нередко называют растением дружбы, а Скорпионы давно известны своей преданностью.

Стрелец

Монстера Адансона внешне похожа на невероятно красивую пальму. А ее листья нередко сравнивают с ломтиками сыра – разумеется, из-за отверстий в них! Это растение с необычным внешним видом отлично подходит Стрельцам – экстравертам, наделенным отличным чувством юмора.

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Козерог

Козероги независимы, самодостаточны и быстро восстанавливаются после жизненных бурь и неурядиц. Астрологи говорят о некотором сходстве людей этого знака зодиака с удивительным растением каланхое Дегремона. Этот удивительный суккулент больше напоминает цветок коралла, края его листьев зубчатые, с небольшими побегами. Не забудьте посадить каланхое в оригинальный горшок – и растение точно принесет вам удачу!

Водолей

Оригинальный, бескомпромиссный и невероятно умный: именно так можно охарактеризовать людей, появившихся на свет под этим созвездием. Прекрасным компаньоном для них станет такое же необычное растение – жемчужная гирлянда под названием крестовник Роули. Его интересные листья растут на длинных побегах, которые могут достигать метра, что делает их достойным украшением дома Водолея.

Рыбы

Что может быть лучше для чувствительных, таинственных и удивительных Рыб, чем оригинальная колумнея славная, больше напоминающая золотую рыбку, чем комнатное растение. Представителям этого знака зодиакального круга совершенно точно понравится ярко-оранжевый цветок, раскрывающийся среди сочных и крупных зеленых листьев!