Мнение: Обязательства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым правительство России в двухдневный срок должно определить перечень стран, совершающих в отношении России "недружественные действия". Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

Также, как следует из опубликованного в субботу указа президента, российские организации будут вправе выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран.

Строго говоря, это дефолт. То есть, неисполнение обязательств. А в каком именно виде он происходит, это неважно: либо вообще не отдавать долги, либо отдавать их в рублях, хотя обязательства номинированы в другой валюте. Объяснения: они сами виноваты, хороши для телезрителей с пораженным излучением мозгом, для всех остальных ситуация выглядит однозначно. Она-то и называется «дефолт».

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