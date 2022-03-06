 

Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ

06.03.2022, 11:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, информирует 6 марта пресс-служба минобороны России.

Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.

«В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».  

Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция.

Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.

Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км.

Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым.

Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны РФ не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / The Insider оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

20.02 / В Роспатенте назвали лучшие изобретения РФ 2020 года

09.03 / Цымбалюк-Романовская: Для Джигарханяна в 75 лет физиологические отношения были самыми главными

31.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества с сертификатами о вакцинации

05.10 / Сирийский военный пострадал от минометного обстрела боевиков в Идлибе

30.10 / Макрон – «Нас в очередной раз атакуют за наши ценности»

20.01 / В МИД объяснили нежелание комментировать упоминание РФ в «Стратегическом компасе ЕС»

14.09 / Главарь мафиозного клана Коломбо арестован в Нью-Йорке

10.03 / В Украине дорожают бензин и дизельное топливо. Шмыгаль поручил Антимонопольному комитету разобраться

03.07 / Детям разрешили отдыхать в летних лагерях только в пределах своего региона в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика