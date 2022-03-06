ВС РФ уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Конашенкова, также ликвидированы 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.

Кроме того, подразделения российской армии взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское. Глубина продвижения составила 11 километров.

Тем временем силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, взят под контроль квартал города Старый Крым.