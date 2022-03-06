 

Володин поздравил Терешкову с днем рождения

06.03.2022, 10:30, Разное
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Володин назвал Терешкову легендой нашей страны и всего мира. “По собственной инициативе зачислена в космонавты-слушатели, а уже через год покорила космическое пространство”, – написал политик в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что сегодня Терешкова продолжает работать на благо Родины и отстаивает интересы граждан. Председатель ГД отметил ее активную жизненную позицию и твердость убеждений.

Володин пожелал Терешковой счастья, удачи и всего самого доброго.



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