Володин поздравил Терешкову с днем рождения

Володин назвал Терешкову легендой нашей страны и всего мира. “По собственной инициативе зачислена в космонавты-слушатели, а уже через год покорила космическое пространство”, – написал политик в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что сегодня Терешкова продолжает работать на благо Родины и отстаивает интересы граждан. Председатель ГД отметил ее активную жизненную позицию и твердость убеждений.

Володин пожелал Терешковой счастья, удачи и всего самого доброго.