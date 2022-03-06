 

Освобождение офицера ЛНР и взятие базы ВСУ: главное о спецоперации на Украине к 6 марта

06.03.2022, 10:30, Разное
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Начавшаяся 24 февраля специальная военная операция российских войск по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Так, под Херсоном взята база украинской армии. Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие ВСУ в панике бросили технику, оружие и боеприпасы.

В Старобельске освобожден офицер представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андей Косяк. Больше четырех месяцев он провел в плену. Косяк рассказал журналистам об издевательствах, которым он подвергался все это время.

В Киеве убит член первой украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Якобы Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. Переговорщика будто бы убили случайно, пытаясь задержать в центре столицы. Данную информацию подтвердили в Минобороны Украины.

Стало известно, когда состоится третий раунд переговоров российской и украинской сторон. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что следующая встреча должна пройти в ближайшие дни, до 8 марта. От того, как организованы гуманитарные коридоры, будет зависеть ход переговоров, отметил он.



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