 

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

06.03.2022, 9:40, Новости дня
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Вооруженные силы Украины в воскресенье утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, в том числе снаряды с запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 07.30 по направлению н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено семь мин калибром 120 мм, в 08.35 н.п. Марьинка –  г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено три снаряда калибром 122 мм, в 08.40 н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 мм, в 08.43 н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова): выпущено два снаряда калибром 122 мм, в 08.45 – н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущен один снаряд калибром 152 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Днем ранее вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии.

В пятницу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Украинские войска в 13.15 выпустили десять мин запрещенного калибра 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР.

До того в СЦКК сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов. 



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