 

США запросили предложения по интеграции стран Балтии в систему ПВО НАТО

06.03.2022, 9:40, Новости дня
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Соединенные Штаты запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

В запросе отмечается, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий. Система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам, пишет РИА «Новости».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

До того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. 

В свете последних событий президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.



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