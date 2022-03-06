 

Столтенберг – НАТО не будет вмешиваться ни на земле, ни в воздухе

06.03.2022, 9:13, Новости дня
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НАТО отвергло призывы Киева о военной помощи, пишет немецкий телеканал N-TV. На саммите министров иностранных дел в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ясно дал понять: НАТО не будет вмешиваться в военные действия ни на земле, ни в воздухе. Он также исключил создание и контролирование бесполётной зоны над Украиной силами альянса.


AP

НАТО отклонило призывы Киева о помощи, пишет немецкий телеканал N-TV. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ответил на требование украинского правительства о создании бесполётной зоны над Украиной и контроле над её соблюдением ясным отказом.

НАТО не будет вмешиваться в военные действия ни на суше, ни в воздухе, заявил Столтенберг в Брюсселе. Одновременно с этим он сделал мрачный прогноз на следующие дни. Генеральный секретарь альянса сообщил, что ожидает существенного ухудшения положения в восточноевропейской стране.

«Ближайшие дни, вероятно, будут ещё хуже, с большим числом смертей, ещё большими страданиями и большими разрушениями», — сказал Столтенберг после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о том, что любого рода участие бундесвера в боевых действиях на Украине исключено. «Мы не являемся частью военного столкновения, которое там происходит, и мы ею не станем, — подчеркнул Шольц сегодня днём во время визита в штаб командования бундесвера в Швиловзе. — Нам совершенно ясно, что НАТО и его страны-члены не участвуют в войне».

Также Шольц подчеркнул, что правительство Германии сделает всё для достижения перемирия на Украине. Для этого будут использованы все дипломатические возможности.

Глава ХДС Фридрих Мерц сегодня заявил, что верит в возможность вмешательства НАТО в случае прицельного нападения на блоки ядерных реакторов. «Может сложиться ситуация, в которой и НАТО придётся принять решение остановить Путина», — заявил Мерц в интервью NDR Info. Однако он также подчеркнул, что до этого пока не дошло.

Из беспокойства о непреднамеренных инцидентах между подразделениями НАТО и РФ Пентагон установил новую горячую линию с Россий. По сообщению ведомства, цель этого шага состоит в том, чтоб не допустить ложной оценки ситуации, военных столкновений и развития конфликта, отмечает немецкий телеканал N-TV.



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