Перед нанесением сделайте сухую основу: советы по макияжу глаз, чтобы косметика каджал не растекалась

Наверное, не существует в мире таких женщин, которые хотя бы изредка не красили глаза. Технику нанесения каждая выбирает по своему вкусу. Если вам нравится быть сдержанной в плане макияжа, вы похожи на многих современных девушек. Лучший способ украсить свой не слишком броский образ, оставаясь при этом шикарной, — это нанести каджал. Глаза при этом смотрятся так, как будто бы косметика на них практически полностью отсутствует.

Презентабельный вид

Если вы просто занимаетесь своими делами на выходных, или вам нужно посетить короткую виртуальную встречу с вашим боссом, вы можете прекрасно и ухоженно выглядеть, оставаясь при этом сдержанной, применяя косметику каджал для век. Вы также можете улучшить этот образ, нанеся тушь, чтобы ваши глаза выглядели больше.

Существует лишь одна проблема. Вы привыкли наносить каджал, но он вскоре растекается вокруг глаз, делая вас, грубо говоря, похожей на енота? Чтобы избежать смазывания косметики, воспользуйтесь несколькими потрясающими лайфхаками для макияжа, которые гарантируют, что ваш каджал будет держаться на протяжении длительного времени.

Используйте основу

Если у вас жирная кожа, ваш каджал в любом случае рано или поздно смажется. Чтобы избежать такого неопрятного макияжа, нанесите сухую основу перед нанесением косметики. Нанесите на веки компактную пудру или белые тени для век, которые впитают жир и создадут гладкую и сухую поверхность для нанесения каджала. Вы даже можете использовать немного рассыпчатой ​​пудры для век и стряхнуть излишки, прежде чем наносить каджал.

Существует еще один вариант. Точно так же, как вы используете праймер перед нанесением макияжа, вы можете использовать праймер как основу для глаз перед нанесением косметики. Хорошо растушуйте тональную основу, чтобы избежать липкого эффекта, а затем наносите на веки каджал. Длительный эффект вам гарантирован.

Еще несколько ценных советов

То, как вы наносите каджал, говорит о том, будет ли макияж размазываться или нет. Если вы точно нанесете его на ватерлинию, он не растечется. Но если вы случайно нанесете его чуть ниже, есть вероятность, что каджал вскоре размажется.

Внутренние уголки глаз обычно влажные, оттуда начинает стекать большая часть макияжа. Так что избегайте подводки внутренних уголков, или же можете нанести белые тени для век или белую подводку, чтобы получить естественный вид макияжа. Этот трюк заставит ваши глаза выделяться. Затем нанесите тушь, которая сделает ваши глаза больше и ярче.

Нанесение карандаша для глаз — это надежный способ предотвратить смазывание макияжа. После того как вы нанесете каджал, используйте жидкую подводку, что также поможет вам получить более четкий привлекательный вид. Дайте ей высохнуть и завершите макияж глаз несколькими штрихами туши.

С помощью этих советов вы можете быть уверены, что макияж не размажется. Конечно, для полной уверенности вы должны использовать только высококачественные продукты, которые созданы для стойкого эффекта. Хорошие бренды обещают хороший результат, поэтому не соглашайтесь на более дешевую косметику.