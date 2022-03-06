Стало известно о планах Киева уничтожить документы по ядерной программе или переслать во Львов. Но это фейк!

Украинские власти в связи с напряженными отношениями с Россией приняли решение всю документацию по ядерным разработкам, хранившуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или переместить в национальный университет во Львове.

«В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет «Львовская политехника». Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в «мирной ядерной программе» Украины», – передает ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

Также отмечается, что боестолкновения с украинскими диверсионно-разведовательными группами (ДРГ) в административных помещениях Запорожской АЭС могут быть связаны с документацией по ядерной программе Украины, хранившейся на станции.

«Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими ДРГ в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим. Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта «ядерная Украина» могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить», – сказал источник.

Кроме того, по словам информатора, Украина с 1994 года приступила к работе по формированию технологической основы для возможного создания собственного ядерного оружия.

«Заявление [президента Украины] Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 года к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», – сообщил он.

При этом собеседник допустил, что Украина могла обрести ядерное оружие в течение нескольких месяцев. «По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Между тем источник подчеркнул, что Украина получила плутоний необходимого качества для разработок ядерного оружия из-за рубежа, есть все основания полагать, что это не обошлось без участия США.

«Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в «украинском случае» не обошлось без участия Вашингтона», – добавил он.

Согласно сведениям информатора, по данным Службы внешней разведки, разработки по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись на Украине «как по урановому, так и по плутониевому направлениям». «Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как «имплозивного», так и «пушечного» типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов», – заключил собеседник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем РФ нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.