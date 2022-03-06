Жертвами торнадо в США стали шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще четыре пострадали в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Айова, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на директора местного управления экстренных служб.

Согласно данным управления, торнадо образовалось к юго-западу от столицы Айовы, города Де-Мойн, и двигалось по центральной части штата, нанося повреждения зданиям и ломая деревья на своем пути. От 25 до 30 домов получили серьезные повреждения. «Это [торнадо] – худшее, что кто-либо видел за очень долгое время», – передает ТАСС слова директора организации.

В декабре прошлого года по меньшей мере 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки.

Президент США Джо Байден тогда назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.

Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.