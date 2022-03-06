 

В Турции раскрыли удивительную черту россиян

06.03.2022, 8:15, Новости дня
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Настороженность россиян в отношении незнакомцев объясняется внутренним разделением на «своих» и «не своих» людей, такое мнение выразил турецкий журналист Дженк Башламыш в своей книге «Секреты России», отрывок из которой приводится на сайте Medya Gunlugu.

«Понять русских трудно. С ними не так просто сойтись. Русские настороженно относятся к посторонним, к людям, которых они не знают… В умах всегда существует разделение на «наших» и «не наших». Для тех, кто входит в группу «наши», все двери открыты настежь, а для тех, кто не входит, – наглухо закрыты», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Башламыша, человек «забравший» парковочное место прямо из-под носа и образец чуткости, который во что бы то ни стало спешит на помощь другу, попавшему в беду, может оказаться одним и тем же лицом.

«Иными словами, любовь, сострадание, выручка, доброта – для близких, а отрицательные эмоции – для тех, кто находится за пределами круга», – считает журналист.

По его мнению, «разорвать этот круг» можно, попав в беду. Тогда человек, который обычно даже не смотрит на вас, «отбрасывает отрицательные эмоции в сторону и немедленно спешит к вам на помощь». «А второй способ разорвать круг – побывать в гостях в доме у человека, который в лифте и не поздоровается с вами», – отметил Башламыш.

Журналист уверяет, что, если гостю удастся пройти «тест на искренность», он может войти в «круг» и стать одним из «своих». По его мнению, в своем кругу россияне чувствуют себя в безопасности, а позволяют входить в него только хорошо знакомым людям.

«Однако есть еще одна очень важная причина: русские хотят, чтобы их уважали. Как люди, так и государство. Они ожидают, что другой человек или государство будут проявлять уважение к ним, но в то же время сделают первый шаг. Почувствовав уважение к себе, русские расслабляются, уверенность повышается, они идут на контакт и избавляются от своих предубеждений», – заключил Башламыш.



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