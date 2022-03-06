Москва приравняла санкционное давление Запада к экономическому бандитизму и объявлению войны

Санкции, вводимые Западом, «сродни объявлению войны», — об этом, как пишет Sky News, заявил российский президент Владимир Путин. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия западных стран по отношению к РФ «экономическим бандитизмом».



AP

Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ «сродни объявлению войны», передаёт Sky News.

«Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны. Но, слава богу, пока до этого не дошло», — отметил российский лидер на встрече с представительницами лётного состава российских авиакомпаний.

Путин подчеркнул, что спецоперация Москвы на Украине была вызвана необходимостью защитить русскоязычных жителей этой страны. Он также добавил, что операция проводится профессиональными военными и что ни один призывник в ней не участвует.

«Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — подчеркнул он.

Кроме того, президент РФ заявил об отсутствии планов по введению в стране военного положения или иного особого положения.

«Такой необходимости нет», — заявил он.

Эти заявления Владимира Путина прозвучали на фоне того, как Кремль обвинил западные страны в бандитском поведении. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад занимается «экономическим бандитизмом» в отношении России, и пообещал, что Москва отреагирует на это. Он также добавил, что мир «слишком большой», чтобы США и Европа могли изолировать такую ​​страну, как Россия