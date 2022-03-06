 

СМИ узнали о планах Польши передать Украине «советские самолеты»

06.03.2022, 6:50, Новости дня
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Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16, условия сделки изучают в Вашингтоне, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«США изучают сделку, в рамках которой Польша отправит Украине самолеты советской эпохи в обмен на американские истребители F-16», – передает сообщение газеты РИА «Новости».

По информации СМИ, в субботу президент Украины Владимир Зеленский провел видеозвонок с членами конгресса США и призвал оказать Украине содействие в получении военной помощи, особенно «истребителей российского производства, на которых украинские пилоты могут летать».

Источники газеты утверждают, что лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл спросил Зеленского, что ему наиболее необходимо, украинский президент ответил, что нужны истребители.

Зеленский, как рассказал источник, также упомянул об установлении над Украиной бесполетной зоны, однако позже сказал: «Если вы не можете этого сделать, по крайней мере достаньте мне самолеты».

Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что провел на украинско-польской границе «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в частности обсуждались поставки дополнительного вооружения на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.



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