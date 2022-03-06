 

В РФ зафиксировали новый вид телефонного мошенничества из-за границы

06.03.2022, 6:50, Новости дня
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В последнее время российские операторы сотовой связи выявили новый вид звонков и смс от злоумышленников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали в пресс-службах компаний.

«В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», – передает сообщение пресс-службы МТС РИА «Новости».

Также было зафиксировано несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблема была устранена оператором.

«Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», – рассказали представители оператора Tele2.

Компания обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новые схемы хищения денег со счетов граждан на фоне санкций против банков.



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