#ЯсРоссией, #ЯсПутиным — вместо осуждения в Индии выражают России поддержку

Основная причина отказа Индии от осуждения российской спецоперации на Украине заключается в её тесных связях с Россией, особенно в военном плане, пишет The Times. Кроме того, многие простые индийцы одобряют действия РФ и обвиняют страны Запада в лицемерии и двойных стандартах.



AP

Индия трижды отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине в ходе заседаний ООН, пишет The Times. Между тем, в индийском Twitter набирают популярность хэштеги #IstandwithPutin (#ясПутиным — прим. ИноТВ) и #IstandwithRussia (#ясРоссией — прим. ИноТВ) и комментарии с поддержкой в адрес действий России.

Издание напоминает, что Индия уже на протяжении десятилетий поддерживает тесные связи с Россией. К примеру, около половины всего воружения индийской армии закупается из России. Кроме того, Москва не раз поддерживала Дели в рамках различных международных кризисов — предотвратив однажды вмешательство ООН в территориальный спор с Пакистаном по поводу Кашмира.

Теперь же индийский премьер Нарендра Моди отвечает взаимностью, пишет The Times: он пытается сохранить баланс между связями с Кремлём, статусом крупнейшей демократии в мире, улучшившимися отношениями с США и сохранением территориального суверенитета.

Как отмечает издание, для ряда простых индийцев реакция Запада на российскую спецоперацию на Украине является примером «лицемерия» и «двойных стандартов», учитывая интервенции западных стран в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. Многие люди также недовольны тем, что украинское правительство осуждало индийские ядерные испытания и поставляло оружие Пакистану. Кроме того, антиукраинские настроения были усилены за счёт появившихся в соцсетях видео, на которых, предположительно, украинские чиновники проявляют расизм в отношении индийских студентов, отчаянно пытающихся покинуть страну.