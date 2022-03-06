«Беззубые западные истерички» запретили российских кошек. Что дальше, «Тетрис» и таблица Менделеева?

«Западные паникёры» всё сильнее поддерживают якобы «антивоенную» кампанию, однако под запреты теперь попадают не только спортсмены и деятели искусства, но даже российские кошки. Как пишет коллектив издания Global Times в редакционной статье, если ничего не изменится, следующей мишенью станет «Тетрис», который придумал советский инженер, а молодому западному поколению, возможно, даже придётся распрощаться с периодической таблицей химических элементов, ведь её изобрёл русский химик Дмитрий Менделеев.



AP

Для Запада оружием можно стать что угодно — даже домашние животные. Как пишет Global Times, на фоне нарастающего кризиса на Украине появилась нелепейшая новость: под санкции попали российские кошки. Международная федерация кошек со штаб-квартирой в Бельгии запретила российским котам участвовать в выставках, а их владельцев вычеркнула из числа своих членов.

Как отмечает коллектив издания в редакционной статье, и это лишь верхушка айсберга, поскольку «западные паникёры всё сильнее поддерживают якобы «антивоенную» кампанию», однако их действия не укладываются в голове. ФИФА и её европейская товарка УЕФА отстранили все российские команды до дальнейшего уведомления. В Великобритании отменили русский балет. Миланский университет Бикокка исключил из своей программы курс о великом русском писателе Фёдоре Достоевском. Звёздного маэстро Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижёра Мюнхенской филармонии.

«Оказывается, спорт, искусство и наука далеко не аполитичны. По мнению Запада, у всех у них есть отчётливые границы. Достоевский умер более 140 лет назад, но его наследие не выдержало волны антироссийских настроений. Если ничего не изменится, следующей мишенью станет «Тетрис» — видеоигра-головоломка, которую придумал советский инженер. А молодому западному поколению, возможно, даже придётся распрощаться с периодической таблицей химических элементов — ведь её изобрел русский химик Дмитрий Менделеев», — пишет коллектив Global Times.

Как предполагает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, сегодня наблюдается грубое вторжение западной политики в мировой культурный обмен, которое, возможно, является новым типом «цветной революции». По мнению эксперта, происходящее можно также назвать информационной войной.

«Западные СМИ и политики не намерены рассказывать своей аудитории и избирателям о той осторожности, с которой действуют российские войска. Наоборот, они отчаянно преувеличивают размах конфликта и малюют картину, где русские жестоко «вторглись», народ Украины героически сопротивляется, а весь мир захлестнула антивоенная борьба», — отмечают журналисты.

Люй Сян подчёркивает, что для создания образа «войны» на Украине господствующие американские и европейские СМИ даже публикуют фотографии и видео, которые не имеют к ней ни малейшего отношения, и в сложившейся атмосфере, пропитанной антироссийской истерикой, их примеру следуют простые люди и организации.

«Чем абсурднее их санкции, тем понятнее, как легко беззубый Запад выходит из себя. Они вымещают свой гнев на русских кошках, но хватит ли у них наглости перекрыть всю торговлю нефтью и газом? Почему кошки, искусство и спорт? А чем они ответят? Нападут в ответ или забьют в барабаны войны? Они безвинны. Проблема в некомпетентных западных политиках и элитах. Решать вопрос военным путём им слабо, а усаживаться за переговоры они не хотят. В результате совершенно посторонние мотивы подхватываются, политизируются и превращаются в оружие», — заключает коллектив издания.