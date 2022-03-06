Эксперт назвал альтернативу доллару в России

В качестве альтернативы доллару сейчас можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности, юань на данный момент может быть даже ликвидней доллара и евро, сообщил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По словам эксперта, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика Китая не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам, передает агентство «Прайм».

Также альтернативной может быть покупка физического золота, к которому ранее интерес был в РФ весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%, однако сейчас этот налог отменен.

«С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью», – сказал Сосновский.

Эксперт пояснил, что отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.

«При этом стоит отдать должное изящному ходу правительства, оно по сути вводит золотой доллар – вложения, которые оцениваются в валюте, привязаны к стоимости доллара, но не являются наличной валютой», – заключил Сосновский.