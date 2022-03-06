 

Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда

06.03.2022, 6:05, Новости дня
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Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».

Ранее посольство РФ в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.

В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».

Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.



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