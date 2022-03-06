Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

Госорганам следует завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте», с такой рекомендацией выступило Минцифры, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В Минцифры пояснили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках.

«Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные «облака» для максимального быстрого переезда сайтов, передает ТАСС.

«Ведомство разъяснило регионам принятые меры поддержки ИТ-отрасли, а также предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и «ВКонтакте», – сообщили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, Минцифры поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры России.

«Главное сейчас – это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты. Минцифры РФ поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры», – сообщил Чернышенко.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в ответ на ограничения работы российских СМИ. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter.