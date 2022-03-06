 

Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

06.03.2022, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госорганам следует завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте», с такой рекомендацией выступило Минцифры, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В Минцифры пояснили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках.

«Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные «облака» для максимального быстрого переезда сайтов, передает ТАСС.

«Ведомство разъяснило регионам принятые меры поддержки ИТ-отрасли, а также предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и «ВКонтакте», – сообщили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, Минцифры поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры России.

«Главное сейчас – это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты. Минцифры РФ поручено подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры», – сообщил Чернышенко.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в ответ на ограничения работы российских СМИ. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню снятия блокады Ленинграда

14.01 / Коронавирус в мире подтвердили более чем у 92 млн человек

02.05 / «Зенит» стал чемпионом РФ по футболу

09.02 / Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США из-за угрозы конфискации активов – СМИ

20.08 / Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

02.09 / “Похоже на похороны авторитета”. Пугачева в шляпе отвела детей во второй класс

22.10 / Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле

16.07 / «Любовь — это вымыть посуду вне очереди» – «СТРАНА» вспоминает Петра Мамонова

05.12 / Волонтерство сделало Украину непобедимой – Зеленский

19.02 / Для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР направлен молодежный актив ЕР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика