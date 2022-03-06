 

Das Erste – в Германии предостерегли от нападок на русскоговорящих граждан и российскую культуру

06.03.2022, 5:10, Новости дня
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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер предостерегла от нападок и запугиваний в адрес проживающих в Германии граждан российского происхождения, пишет Das Erste. Кроме того, немецкий министр культуры Клаудия Рот резко высказалась против бойкота российской культуры и искусства.


AP

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предостерегла от нападок на граждан с русскими корнями, пишет Das Erste. «Мы решительно противимся дискриминации людей на почве их русского происхождения или языка», — приводит издание слова политика.

Мнение Фезер было поддержано генеральным секретарём партии ХДС Марио Чайя, который подверг резкой критике «сильную и возрастающую русофобию в нашей собственной стране». Чайя также отметил, что ХДС поддерживает проживающих в ФРГ русскоговорящих граждан. Политик подчеркнул, что нападения и запугивание таких людей не являются нормой, и необходимо принимать совместные меры против такого поведения.

Министр культуры ФРГ Клаудия Рот отдельно предостерегла от эмоциональных реакций в адрес российской культуры и искусства, пишет издание. «Я предостерегаю от тенденций к бойкоту российской культуры и искусства, а также от общего подозрения по отношению к российским деятелям искусства и имеющим русские корни гражданам», — приводит издание слова министра. Политик также подчеркнула, что культура и искусство универсальны. «Такая разнообразная и богатая культура, как российская, является частью европейского культурного наследия и частью нынешней европейской культуры», — приводит Das Erste слова Рот. 



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