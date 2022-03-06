Боррель – ЕС импортирует 40% газа из России, и изменить это за ночь невозможно

ЕС намерен сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России, однако сделать это за ночь невозможно, заявил уполномоченный Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель. Как отмечает немецкая газета Handelsblatt, доля российского газа в европейском газовом импорте составляет 40%, поэтому страны ЕС договорились ускорить преобразования в энергетике, однако на это всё равно потребуется время.



AP

Обычно совет ЕС по иностранным делам заседает примерно раз в месяц, однако в эту пятницу прошла уже четвёртая встреча за последние несколько дней, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Европейцы в срочном порядке договорились о многочисленных санкциях, которые должны обескровить правительство в Москве, от запрета на трансакции с российским Центробанком до замораживания их денежных резервов и отключения многих российских банков от платёжной системы SWIFT.

В эту пятницу никаких новых санкций принято не было, однако это будет сделано в ближайшие дни, заявил после встречи уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.

В первую очередь, необходимо позаботиться о том, чтобы все штрафные меры действительно работали, поясняет издание. В частности, подразумеваются правила, которые должны затруднить обход санкций за счёт применения криптовалют. «Дыры должны быть залатаны», — заявил Боррель.

Другая мера, которую обсуждают министры иностранных дел ЕС, — это прямые санкции против российского нефтегазового сектора, против которых по-прежнему выступает Германия.

До сих пор санкционные пакеты ЕС не включали в себя меры против сырой нефти и природного газа из России. При отключении российских банков от SWIFT Евросоюз сделал исключение для Сбербанка и Газпромбанка, чтобы сохранить для себя возможность оплачивать европейские закупки газа.

Поскольку российский газ составляет 40% импорта газа в ЕС, отказаться от него с сегодня на завтра невозможно, отметил Боррель. В то же время министры иностранных дел Европы договорились о необходимости ускорить преобразования в энергетике, чтобы сократить зависимость от российских нефти и газа.

«Мы, конечно же, сократим импорт. И мы сделаем это уже очень скоро, — подчеркнул Боррель. — Таково наше намерение. Мы это сделаем».

Как считает издание, многие в Европе высказываются за то, чтобы обложить российский нефтегазовый экспорт более жёсткими санкциями, потому что это повредит государственному бюджету РФ больше всего. Однако тогда европейцы и сами понесут экономический ущерб, и пока это сдерживает многие столицы Европы от дальнейших действий, заключает немецкая газета Handelsblatt.