 

Global Times – на фоне украинского кризиса в Китае резко выросли продажи книг о России и Украине

06.03.2022, 5:09, Новости дня
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С момента начала спецоперации РФ на Украине в Китае резко возрос интерес к этим двум странами, пишет Global Times. В частности, серьёзно выросли продажи книг о России, Украине и бывшем СССР, причём в некоторых случаях издателям приходится срочно выпускать дополнительные тиражи.


AP

После начала спецоперации РФ на Украине в Китае резко выросли продажи книг об этих двух странах, пишет Global Times. Как сообщили в среду китайские издатели, некоторые книги даже закончились, и их срочно переиздают.

Китайские обозреватели говорят, что причиной этой мании стало сильное желание читателей Поднебесной узнать о происхождении российско-украинского кризиса и о том, как США усугубили данный конфликт в своём стремлении достичь собственных геополитических целей.

Сотрудник CITIC Press Group, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Global Times, что книги «Авторитарный лидер: Владимир Путин и борьба за Россию», изданной в Китае в 2014 году, нет в наличии с прошлой недели и что издательство в настоящее время занимается выпуском дополнительного тиража.

Чжан Хунбо, эксперт по РФ и генеральный директор Общества авторского права на письменные произведения КНР, заявил изднаию Global Times, что начало операции на Украине породило у многих китайских читателей желание побольше узнать об истории России, Украины, бывшего Советского Союза и особенно об истории Крыма.

«За российско-украинским кризисом стоят глубокие и сложные исторические и географические факторы», — отметил Чжан.

Помимо книг по истории, большую популярность среди китайцев приобрели произведения русской литературы, а также биографии, говорится в статье. В соцсети Douban среди самых популярных запросов оказались Россия, Украина и писатель Фёдор Достоевский.

Научный сотрудник Китайского института международных исследований Ся Ишань, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал США «виновником украинского кризиса». Он добавил, что Соединённые Штаты воспользовались историческим конфликтом между Москвой и Киевом, постоянно продавая Украине оружие и угрожая национальной безопасности России, сообщается в статье.



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