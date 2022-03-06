 

Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

06.03.2022, 4:42, Новости дня
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В Москве 8 марта температура днем ожидается до минус 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов, а днем до минус 5 градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз», – передает его слова РИА «Новости».

Также «прогнозируется, что 9-10 марта будет минус 12 градусов, это на семь градусов ниже нормы».

При этом для москвичек синоптики Гидрометцентра дают прогноз в градусах по Фаренгейту – по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры. Днем 8 марта в столице будет +21…+24 градуса, а ночью +16…+19 градусов.



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