 

Дилеры предупредили о возможном дефиците автозапчастей в России

06.03.2022, 4:42, Новости дня
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В РФ может возникнуть нехватка запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, сообщил генеральный директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», – передает его слова РИА «Новости».

В свою очередь замгендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев заявил, что в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность. Онднако, по его словам, задержки сейчас минимальные. От импортеров пока не поступала информация о снижении поставок запчастей.

Дилеры пояснили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию.

В частности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

Напомним, в четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.



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