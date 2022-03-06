Байден приветствовал решение Mastercard и Visa приостановить работу в России

Президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал решения американских компаний Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден отметил текущие меры, которые принимают США, их союзники, партнеры и частные компании для увеличения расходов РФ в рамках ее агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard», – передает сообщение ТАСС.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.

В Сбербанке рассказали, что решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены.