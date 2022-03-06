Мнение: О текущей ситуации: когда настанет полная ж***а?

Люди в основной массе своей ещё не поняли, что произошло. Ну, #санкции… Ну, какие-то компании побежали с российского рынка, будто из чумного барака… Ну, в очередной раз упал #рубль…

Не привыкать, словом. И не такое переживали. ©

Так вот. Чем нынешний кризис отличается от всех предыдущих? И почему его стоило бы сравнивать не с 2014-м годом, не с 2008-м и даже не с 1998-м, а, скорее с самым началом «лихих 1990-х»?

Пишет Андрей Нечаев, бизнесмен и политик, глава партии «Новые люди»:

«Сегодня в России не просто кризис. Кризисы были в 1998, 2008, 2014 годах. Сейчас другое, мы столкнулись с кризисом-матрёшкой, где один кризис вложен в следующий… Как в 1991 году, когда изменился весь уклад нашей жизни.»

И он прав.

Если на пальцах, что произошло в 1991-1992 гг., когда распался казавшийся прежде «нерушимым» #СССР?

С появлением новых независимых государств на месте бывших союзных республик очень быстро начали деградировать и распадаться складывавшиеся годами хозяйственные связи, рваться производственные и логистические цепочки. Страны начали отгораживаться друг от друга таможенными и тарифными барьерами. Предприятия-смежники, прежде бывшие, по сути, филиалами единого территориально-производственного комплекса, массово стали переходить на «рыночную» систему расчётов, задирая цены на свою продукцию. Вдобавок резко выросла стоимость доставки, а внутри каждой страны упал потребительский спрос: через «шоковую терапию» в той или иной форме прошли практически все. В итоге заводы и фабрики стали просто рушиться в плане финансов.

Сейчас, конечно, всё не настолько плохо. 30 лет условно-рыночной экономики добавили навыков и гибкости бизнесу. Но всё же годами налаживавшиеся производственно-логистические цепочки опять рвутся. Где-то прекращаются поставки комплектующих из-за рубежа, из-за чего «встают» даже такие гиганты, как АвтоВАЗ. Где-то резко дорожает сырьё и выпуск стремительно теряет рентабельность. Где-то нарушаются каналы продаж, тормозятся расчёты, возникают кассовые разрывы, при этом становятся недоступными кредиты. Действительно, тут получается целая серия кризисов, вложенных друг в друга, как матрёшки.

Конечно, #бизнес рано или поздно либо перестроится, найдя новых поставщиков и контрагентов, либо обанкротится. Последнее для многих — более вероятный исход сейчас, особенно в сегменте МСБ. Но и гигантам будет не просто. Даже простая замена краски для автомобиля с французской на китайскую может занять от трёх месяцев до полугода. Особенно, если потребуется переналадка оборудования.

Кстати, о станках. Как и любое технически сложное устройство, они имеют свойство ломаться. А прежние комплектующие недоступны из-за санкций. А поиск «аналога» в Китае — это не дни, а возможно, даже и не месяцы. При этом отечественное станкостроение, выпускающее очень узкую номенклатуру едва ли не в штучном количестве, тут помощник слабый. По сути, вся российская #экономика за последние 30 лет была выстроена под режим «промышленной сборки», где доля импортных комплектующих, оборудования, оснастки, сырья, компонентов и проч. превышала все разумные для воюющей страны, проводящий специальную военную операцию, пределы. Даже в бурно возрождающемся, импортозамещающемся и развивающемся аграрном секторе — то семена, то антибиотики, то кормовые добавки, то… яйца, не говоря уже о сельхозтехники, ввозилось из-за рубежа. Технически, перейти на отечественные аналоги тут быть может немного проще. Но это означает снижение урожайности, рост потерь при хранении, сокращение поголовья и т.п.

И вот это всё — надолго. Оптимисты полагают, что года на два-три, более вменяемые люди предполагают, что всё затянется на десяток лет, если #санкции не ужесточаться. А они могут…

Так что, вспоминаем опыт выживания в 1990-х и обращаемся к рецептам 1940-х?

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