 

Эксперт: Противникам спецоперации РФ на Украине стоит пообщаться с беженцами из Донбасса

06.03.2022, 3:20, Новости дня
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«В отдельных крупных городах происходят попытки собрать акции против спецоперации РФ на Украине. Но они не станут многочисленными, поскольку большинство общества думает иначе», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Она напомнила, что за призывы к акциям против спецоперации РФ на Украине грозит жесткая ответственность.

«Данные исследований ВЦИОМ, ФОМ и других социологических служб показывают – число сторонников президента сегодня явно превышает 70%. По моим ощущениям, эта цифра еще будет расти. Поэтому как бы, возможно, не хотелось руководству США и других западных стран думать иначе, но предпринятые Владимиром Путиным меры понятны и близки большинству россиян. Тем более, президент готов открыто и откровенно обсуждать все свои действия, рассказывать, ничего не замалчивая и не скрывая. Что он и делает сейчас буквально каждый день», – говорит исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«В отдельных крупных городах происходят попытки собрать акции против спецоперации РФ на Украине. Но они не становятся и, я уверена, не станут многочисленными, поскольку большинство общества думает иначе», – считает собеседница.

«Всех, кто по какой-то причине собирается присоединиться к протестующим, я призываю задуматься – кому это выгодно? Кому выгодно обострить социальную напряженность в обществе, кто может работать на дестабилизацию ситуации в РФ и стоять за организацией подобных акций? Я думаю, что ответ будет для вас очевидным и вы не ошибетесь с первого раза», – рассуждает эксперт.

Для организаторов подобных протестных акций «должна быть достаточно жесткая ответственность», полагает Линдигрин: «Подобные действия необходимо пресекать». По ее словам, представители российской либеральной части общества, делая заявления в поддержку украинских властей, не только выступают против интересов своей страны, но и закрывают глаза на то, как на Украине преследуют инакомыслящих. «Там, как мы видим в последнее время, за инакомыслие просто расстреливают», – подчеркнула собеседница.

Она отмечает, что несистемная оппозиция не обращала никакого внимания на положение жителей Донбасса, которые стали жертвами гуманитарной катастрофы по вине украинских властей, развязавших войну в 2014 году. «Но теперь, когда Запад вводит санкции, грозящие благополучию либеральных оппозиционеров, они решили, что пора протестовать.  Возможно, люди, готовые выходить на протестные акции, просто не понимают истинное положение дел и поверили западной пропаганде. В любом случае для объективного взгляда, мне кажется, им стоит пообщаться с беженцами из ДНР и ЛНР, которых тысячами принимают сегодня в России», – подытожила Линдигрин.

В субботу вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал жестко бороться с провокационными призывами привлекать молодежь к незаконным уличным акциям. По его словам, подобные призывы все чаще звучат в интернете. «Здесь нужно жестко реагировать на действия СМИ, распространяющих такую информацию. Наращивать протестный электорат за счет вовлечения детей и подростков – запрещенный и постыдный прием, поэтому виновные в подобных провокациях должны быть наказаны по всей строгости закона», – сказал вице-спикер Госдумы.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в РФ зачастую являются организации, признанные экстремистскими. На этой неделе россиянам разъяснили наказание за фейки о спецоперации российской армии: заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ влечет за собой штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы до трех лет.



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