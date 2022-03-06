Зеленский обсудил с Байденом санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с главой США Джо Байденом, обсуждалась финансовая поддержка Киева и антироссийские санкции.

По словам Зеленского, обсуждение также касалось вопросов безопасности и продолжения санкций против России, передает РИА «Новости».

В Белом доме уточнили, что инициатором разговора стала американская сторона, передает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.