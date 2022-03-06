Корпоратив на 8 марта – Личное мнение

Из всех корпоративов, на которых мне довелось побывать за годы работы на заводе и в офисе, самыми противными были корпоративы, посвящённые 8 марта.



Фото: istockphoto.com

Нас, женщин, собирали в кучу, накрывали нам стол и желали «и дальше оставаться такими же красивыми, нежными и заботливыми».

Желали нам этого мужчины-коллеги и мужчины-начальники. Причём мужчины-коллеги имели все шансы стать начальниками.

А вот женщины в 55 лет уходили на пенсию, в лучшем случае, «специалистами высшей категории», и этот ужасно несправедливый, на мой взгляд, порядок вещей как-то никто не оспаривал.

Таков был негласный закон: мужчины — для карьеры, а нам — женщинам — полагалось не вертеть особо носом и побыстрее выйти замуж. Глядишь, муж окажется перспективным и дослужится до какого-нибудь замначальника.

Мужчины могли рассчитывать на карьерный рост, а мы — на тюльпанчики и торт 8 марта.

Меня такой порядок вещей категорически не устраивал: мне всегда была нужна своя фамилия, своё дело, свои перспективы и свои деньги. Именно поэтому вы меня сейчас и читаете.

Давненько я не бывала на корпоративах.

У вас сегодня был? Если да, то как прошёл?

Что пожелали? Мимозы хоть подарили за то, что вы такие красивые, нежные и заботливые?

Как день прошёл? Как настроение?

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