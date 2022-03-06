 

Корпоратив на 8 марта – Личное мнение

06.03.2022, 3:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из всех корпоративов, на которых мне довелось побывать за годы работы на заводе и в офисе, самыми противными были корпоративы, посвящённые 8 марта.


Фото: istockphoto.com

Нас, женщин, собирали в кучу, накрывали нам стол и желали «и дальше оставаться такими же красивыми, нежными и заботливыми».

Желали нам этого мужчины-коллеги и мужчины-начальники. Причём мужчины-коллеги имели все шансы стать начальниками.

А вот женщины в 55 лет уходили на пенсию, в лучшем случае, «специалистами высшей категории», и этот ужасно несправедливый, на мой взгляд, порядок вещей как-то никто не оспаривал.

Таков был негласный закон: мужчины — для карьеры, а нам — женщинам — полагалось не вертеть особо носом и побыстрее выйти замуж. Глядишь, муж окажется перспективным и дослужится до какого-нибудь замначальника.

Мужчины могли рассчитывать на карьерный рост, а мы — на тюльпанчики и торт 8 марта.

Меня такой порядок вещей категорически не устраивал: мне всегда была нужна своя фамилия, своё дело, свои перспективы и свои деньги. Именно поэтому вы меня сейчас и читаете.

Давненько я не бывала на корпоративах.

У вас сегодня был? Если да, то как прошёл?

Что пожелали? Мимозы хоть подарили за то, что вы такие красивые, нежные и заботливые?

Как день прошёл? Как настроение?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Цикл вирусной инфекции раскрывается в динамических деталях

06.07 / Доктор Комаровский развеял миф об опасности сахарозаменителей

04.11 / Мнение: Артисты против гидроразрыва

15.06 / Поклонники обсуждают странный шрам на шее Ларисы Долиной

22.11 / Санитарный врач рассказал об отличии иммунитета от вакцины и от перенесенного ковида

27.01 / Мнение: Тяжелое время 2021 года.

18.01 / “Это не та Asti”: новый хит Анны Дзюбы вызвал удивление

01.08 / Встреча

01.02 / В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем

13.10 / Мнение: Киргизия снова осталась без премьер-министра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика