Это бойкот

Найдет ли российская киноиндустрия способы выжить?



Кадр из фильма «Белфаст», номинант на «Оскар». Он не выйдет в России

Российскую киноиндустрию колотит и знобит. Будто в здание, которое строилось десятилетиями, попал снаряд. Где, как чинить/латать — непонятно. Ведь в черную дыру валятся все сферы жизнедеятельности, но прежде всего ущерб нанесен прокату.Прокат

Мейджоры Disney, Warner Brothers, Sony и следом за ними другие компании отказываются выпускать свои фильмы в РФ в обозримом будущем.

Причем Warner Bros. проявила невиданную оперативность — буквально накануне выхода «Бэтмена» отменила показ. Адаптация DC должна была выйти 2 марта. На рекламную кампанию потрачены огромные деньги, из-за чего некоторые эксперты предполагали, что премьера состоится…

Студия сделала заявление:

«Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии».

Похоже на бойкот. Пока под вопросом, но скорей всего будут отменены и будущие студийные показы, в частности «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», релиз которых намечен на 14 апреля.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Действие фильма разворачивается во время Второй мировой. А среди персонажей есть молодой Том Реддл, который вскоре превратится в Волана-де-Морта, злодея-волшебника, имя которого все даже произносить боятся. Одну из ролей в фильме сыграл российский актер Александр Кузнецов, его персонаж — волшебник-мракоборец Магического конгресса управления по Северной Америке.

Sony Pictures объявила о намерении отозвать выпуск «Морбиуса», фильма об антигерое Marvel Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето в главной роли.

«Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал, и надеемся, что этот кризис будет разрешен быстро», — написали в пресс-релизе студии.

Walt Disney отказалась от демонстрации своих фильмов в России. Первый премьерный показ, который не состоится, — комедийный мультфильм-фэнтези «Тurning Red» («Я краснею») студии Pixar. О девушке-подростке, превращающейся в красную панду, когда сильно волнуется, из-за мистической связи ее предков с красными пандами.

«Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации. Тем временем, учитывая масштаб возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими партнерами из числа НПО над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам», — пояснил директор по международным связям Дэвид Джеферсон.

Кадр из фильма Я краснею»

«Universal Pictures приостановила запланированные прокаты картин в кинотеатрах в России», — говорится в заявлении компании.

Среди фильмов, которые не выйдут, — номинант на «Оскар» «Белфаст» Кеннета Брана.

Появились уведомления о присоединении к бойкоту независимых американских кинокомпаний. 20th Century Studios отказалась выпускать фильм «Глубокие воды» Эдриана Лайна («9 ½ недель» и «Непристойное предложение»).

Множащиеся заявления свидетельствуют, что

в мировом киносообществе складывается согласованная позиция в отношении российской киноиндустрии.

Внутри самой индустрии царит растерянность. Вроде бы только что отменили ограничения по числу зрителей, но сегодня ковидный кризис кажется детской ветрянкой. Отсутствие больших фильмов нечем компенсировать. Тем более что такой мощный игрок индустрии, как Олег Березин, осуществлявший взаимодействие кинотеатральных сетей с госорганами, принял решение сложить с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров.

Что показывать будем?

Главные ставки идеологов на прокат «особо значимых патриотических фильмов». C конца февраля они энергично демонстрируют силу духа, желание идти до конца.

Кадр из фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Им в помощь — Алексей Пиманов («Три дня в Одессе»). Его «Одиннадцать молчаливых мужчин» — про команду московского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами.

Андрей Кравчук («Союз спасения») снял кино о битве русских солдат в Сирии и разминировании Пальмиры. Название фильма «Однажды в пустыне» прозрачно намекает на связь с фильмом «Буря в пустыне» Тома Клегга.

Кадр из фильма «Однажды в пустыне»

23 февраля вышел и фильм Тиграна Кеосаяна («Крымский мост») «Бессмертные». Это перепев на свой лад легендарного «Белорусского вокзала» (его режиссер Андрей Смирнов публично высказался против съемок ремейка). «Бессмертные» — история четверки друзей, прошедших войну в Афганистане. Они пытаются адаптироваться к мирной жизни. Кто-то подался в бизнес, кто-то — в частные структуры, кто-то стал писателем. После 20 лет разлуки однополчане встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний пусть товарища, умершего от сердечного приступа. Сюжет узнаваем, обстоятельства изменились.

Кадр из фильма «Бессмертные»

Министерство культуры выпустило заявление, исполненное оптимизма и надежды на то, что для российского кино в отсутствие конкурентов откроются новые возможности. «В настоящее время новый график кинотеатральных релизов на март не сформирован. С учетом ухода из графика крупных зарубежных релизов дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты <…> Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов», — объяснили в ведомстве.

Отечественное кино в изоляции уже жило в советские времена, правда, выдающихся режиссеров, умеющих в узких коридорах дозволенного создавать шедевры, было куда больше.

Арткино

Отныне его будет непросто увидеть за пределами родины. Европейская киноакадемия (EFA) заявила, что исключит российские фильмы из конкурса European Film Awards в этом году.

Взвешенное коммюнике опубликовал Каннский кинофестиваль, который состоится в мае этого года. Он осудил позицию РФ в «военном конфликте», из чего следует, что официальной делегации на смотре не будет. В то же время фестиваль приветствует мужество тех в России, кто рискнул протестовать против «военной спецоперации» на Украине.

Подобное мужество сегодня проявляют многие кинематографисты:

Андрей Звягинцев, который выходит из тяжелого состояния постковидной реабилитации,

Клим Шипенко,

Александр Роднянский,

Владимир Мирзоев,

Ксения Раппопорт,

Данила Козловский,

Оксана Карас,

Кантемир Балагов,

Евгений Цыганов,

Нигина Сайфуллаева,

Михаил Местецкий.

Деятели культуры подписывают коллективные письма, но, пожалуй, только анимационное сообщество проявило невиданную солидарность. Письмо подписала без малого тысяча человек, то есть практически вся индустрия.

Государственники

На наших глазах происходит очевидное размежевание внутри кинематографической среды.

Большее число киношников ушла в несознанку, они исчезли из соцсетей, не комментируют выступления коллег, даже опасаются ставить лайки, за которые можно пострадать.

Не за горами создание новых блэк-листов.

Есть те, кто публично поддержал и даже аплодирует «военной спецоперации». Письмо «Мы не стыдимся России» подписали

актер Василий Мищенко,

режиссеры Алена Полунина,

Сергей Зайцев,

Рауф Кубаев,

Наталья Гугуева,

сценаристы Мария Черных

Ирина Семашко.

Никита Михалков — ММКФ под его руководством еще не решил, будет ли проведен в объявленные сроки (21‒28 апреля) — в коротком спиче перед «Бесогоном» сказал несколько теплых слов об исторической роли речи В.В. Путина и «операции, которая должна установить мир на Донбассе». Как всегда, Михалкова особенно волнует мнение «бойцов культурного фронта». Его бесят коллеги, которые «заверещали из-за опасности санкций». «Это потому, что их дети учатся «там», «там» — банки, дома, квартиры, яхты».

«А чего вы тут делаете? — задает риторический вопрос в эфире создатель фильма «Свой среди чужих». — Езжайте туда, где справедливость и правда».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Драматург Елена Райская предлагает отказаться от переговоров с Украиной: «Только суд над военными преступниками и откровенными нацистами! Все разговоры потом, после капитуляции!»/

Владимир Бортко гневно осудил коллег, которые подписывают письма против «военной спецоперации».

Стрельба по своим

Дело не только в невиданном экономическом кризисе, который имеет непосредственное отношение к киноиндустрии, но и моральном.

Члены Украинской киноакадемии (Українська кіноакадемія) от имени общества украинских кинопрофессионалов и деятелей культуры призывают бойкотировать российское кино, исключить Россию из Европейской конвенции о кинематографическом совместном производстве. Кстати, совместное производство уже рушится. Продюсеры говорят, что распадается давно налаженная и кропотливо выверенная копродукция. Эстонская киноиндустрия помимо призыва к бойкоту предлагает «приостановить сотрудничество в области кино и культуры».

От вопроса коллективной ответственности, конечно, никуда не деться. Но полностью оборвать культурные связи — значит окончательно прихлопнуть саму возможность существования независимого, резистентного, самостоятельного искусства в России. Независимому кинематографу в РФ нынешнего времени и так нелегко: ни разрешительного удостоверения не получить, ни к экрану не прорваться (последний пример запрета — документальный фильм Веры Кричевской о Наталье Синдеевой «F*ck This Job» с трудом получил ПУ, но в последний момент был снят прокатчиками, на которых надавили сверху).

На сайте B2B Doc, где собираются украинские, российские и европейские документалисты, разгорелась настоящая баталия. Известный документалист Phil Jandaly пишет, что вначале подписал «в буре гнева» заявление о полной блокаде российского кино, но потом снял подпись:

«Не могу с чистой совестью наложить полный запрет на работу друзей и коллег, которых я когда-либо знал, создающих человеческое искусство, которое часто сопряжено со значительным личным риском».

Его поддержали кинематографисты из разных стран:

«Как можно поддержать запрет независимым авторам, рискующим своей жизнью в РФ <…>! Важно оставаться человеком и сохранять человечность внутри себя даже в такие трудные времена».

«Наши камеры — наше оружие, — пишет российский режиссер, — ты собираешься разоружить нас сейчас? Мы выходим на улицы протестовать, и нас за это арестовывают… Журналистов и режиссеров увольняют с телеканалов и киностудий за один пост в социальных сетях <«спецоперации»> в Украине. <…> Эти санкции против нас, в первую очередь свободных артистов, а не мейджоров российской киноиндустрии и «пропагандистов», которые запросто будут продолжать существовать сами по себе. <…> Они будут довольны этими санкциями и даже рады, что больше не будут следовать любым правилам Европейской конвенции о совместном производстве».

Режим пластичен, он научится выживать под санкциями. Российская действительность с каждым днем будет все больше закукливаться. Живому, независимому искусству под этой крышкой не выжить.

Культура, о которой планомерно и настоятельно пытались забыть на протяжении многих лет, помогает развитию самостоятельного взгляда, самостоятельной позиции, самостоянию. Помогает увидеть то, что не показывало наше телевидение уже многие годы — чем живут люди. Эта попытка взглянуть на происходящее вокруг собственным взглядом и дает хотя бы гипотетическую надежду на мир.

* * *

Некоторое утешение киноманам может принести прокат проверенной временем классики. Фильмы реставрируются и демонстрируются в основном на языке оригинала с субтитрами. Компания «Иное кино» только что выпустило картины Вонг Карвая, «Ночь на земле» Джармуша. А в марте можно посмотреть «Господина Никто» Жако ван Дормеля (2009). В рубрике «Спец-показы» только что вышел вечно актуальный легендарный фильм «Касабланка» Майкла Кёртица (1942), события в котором разворачиваются в марокканском городе, контролируемом режимом Виши. В прокате и культовая трилогия Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета» («Белый», «Красный», «Синий»), и альманах «Париж, я люблю тебя (2006). Для нового поколения синефилов эти показы на большом экране могут стать событием. В этих фильмах глубокое понимание ценности личности и человеческой жизни.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

—