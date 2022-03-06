 

Мнение: Забастовка из-за курса доллара

06.03.2022, 2:25, Разное
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Кто бы мог подумать, что первая забастовка рабочих после начала спецоперации на Украине, пройдет в моем родном Татарстане.

Справедливости ради, забастовку устроили не россияне, а граждане Турции, работающие в международной турецкой строительной компании «Гемонт».

Рабочие возмутились, что зарплату им выплатили по старому курсу рубля к доллару.

Приехавший на митинг гендиректор ПАО „Нижнекамскнефтехим“ Айрат Сафин разрешил ситуацию, предоставив гарантии, что до конца дня каждый рабочий получит на свою карточку курсовую разницу. При этом с рабочими договорились, что зарплату им пересчитают по курсу 90 рублей за доллар.

И это только начало?

Источник: Ирек Муртазин



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