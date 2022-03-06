France info – разрыв связей с Россией больно ударит по французской промышленности

Прекращение бизнеса с Россией может иметь серьёзные последствия для французской промышленности, предупреждает France info. Как передаёт издание, Франция серьёзно зависит от поставок стратегически важного российского сырья, к примеру, цветных металлов, используемых в авиационной и автомобильной сферах.



AP

Разрыв связей с Россией не пройдёт без последствий для французской экономики, полагает France info. Помимо импорта нефти и газа Франция на протяжении десятилетий полагалась на «крупнейшую в мире страну» в сфере поставок определённого сырья, необходимого для многих отраслей её промышленности — в первую очередь авиационной. Но эти отношения могут быть подорваны российской военной спецоперацией на Украине, предупреждает издание.

В то время как армия Владимира Путина продолжает наступление, на Москву обрушиваются санкции международного сообщества. Однако во Франции эта «экономическая война» вполне может поставить под угрозу поставки определённых товаров из России.

Что касается российского газа, то его потребление во Франции значительно сократилось в течение нескольких лет. Если в 2007 году на его долю приходилось 25% всех поставок, то сегодня этот показатель составляет около 17%. Как отмечает новостной сайт, даже в случае полного отключения трёх российских трубопроводов, поставляющих газ в Европу, у Франции есть другие партнёры, например, Норвегия или Алжир — которые, однако, не обладают производственными возможностями России.

На российскую нефть приходится чуть менее 13% всего французского импорта, но речь идёт о таких видах горючего, которые трудно найти в других местах. По словам научного сотрудника Фонда стратегических исследований Никля Мазуччи, зависимость касается поставок очищенных нефтепродуктов, например, дизельного топлива. Именно из-за высокой потребности Франции в этих продуктах российские нефтяные танкеры «всё ещё имели право заходить в порты страны в последние дни», поясняет издание.

Несмотря на то что Франция сократила свою зависимость от ископаемых источников энергии, российский уголь по-прежнему остаётся для неё «лакомым куском», замечает France info. В 2020 году около 30% импортируемого в страну угля поступало из России. На общеевропейском уровне эта зависимость ещё более заметна. По данным агентства «Евростат», в 2021 году РФ поставила Европейскому союзу 56,1 миллиона тонн твёрдого топлива, что составляет всего 46,7% импорта ЕС в этой отрасли.

При этом основную часть российского экспорта во Францию в последние годы составляли железная руда и цветные металлы, такие как алюминий, пишет информационный ресурс. Среди таких металлов палладий (используемый для производства нейтрализаторов для автомобилей), титан (для авиационной промышленности), никель, кобальт (батареи, ветряные турбины), вольфрам (электроника), платина и медь.

«Без этих металлов некоторые отрасли французской промышленности просто не смогли бы гарантировать своё производство», — считает директор департамента инноваций и конкуренции Французской обсерватории экономических условий Сара Гийу. Это не означает, что Франция полностью зависит от РФ в поставках этих металлов, однако титан для авиационной промышленности на 50% является российским. При этом в автомобильной промышленности или сфере электроники положение менее острое.

«Зависимость от российских металлов трудно поддаётся количественной оценке, поскольку таможенные данные необязательно указывают, откуда поступает сырьё. Официально Франция импортирует 3 процента своих цветных металлов из России, но эта цифра, безусловно, занижена», — отмечает Сара Гийу. Например, палладий, купленный в Нидерландах или Швейцарии, вполне мог быть произведён в РФ и неоднократно перепродан.

На данный момент Франция приняла ограничительные меры в отношении России, но не объявила эмбарго на импорт сырья. «Однако мы отмечаем, что некоторые компании занимают позицию, близкую к общественному мнению, или реагируют на политическое давление и поэтому отказываются от торговли с Россией», — напоминает Сара Гийу. К этому следует добавить прекращение авиасообщения с Россией, ограничивающее импорт некоторых металлов, таких как палладий.

«На этих рынках уже наблюдается напряжённость в отношении цен», — рассказывает специалист по промышленной экономике. В 2021 году в РФ было произведено 43% всех мировых запасов палладия. Российская группа «Русал» является вторым по величине промышленным производителем алюминия в мире. Страна также занимает третье место по добыче никелевой руды и второе место по производству очищенного никеля.

«Если РФ решит ограничить продажи, мировые цены резко возрастут и инфляция на эти сырьевые товары неизбежно повлияет на всю производственную цепочку», — предупреждает Сара Гийу.

По словам эксперта, импортёры, работающие с Россией, которых во Франции чуть менее 2 тыс., «привыкли сталкиваться с конфликтами и ограничениями». «Большая неопределённость, которую все пытаются просчитать, — это продолжительность конфликта на Украине», — констатирует Гийу.