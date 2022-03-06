 

Как сохранить деньги в кризис: россиян призвали скупать квартиры

06.03.2022, 2:10, Разное
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Специалисты компании “Инком-Недвижимость” проанализировали ситуацию на рынке жилья Москвы. Они озвучили три причины для
инвестиций в жилье в кризис.

Директор Департамента новостроек компании Валерий Кочетков объяснил, что нынче на рынке только устойчивые и
надежные застройщики. Кроме того, средства дольщиков защищены счетами эскроу. Это гарантирует возврат в случае форс-мажора. И, наконец, квартиры в Москве являются одним из самых излюбленных активов в России.

Риелторы констатировали, что на фоне западных санкций спрос на
первичку в столице вырос на 18%, а после
повышения Центробанком ключевой ставки до 20% — на 56%. По оценкам экспертов, более 70% обращений приходится на тех, кто хочет успеть купить квартиру по старым ипотечным ставкам.

При этом специалисты утверждают, что подъем ключевой ставки является временным. По мнению руководителя Аналитического центра компании Дмитрия Таганова, девелоперы продолжат субсидировать ипотеку. Эксперты предполагают, что в будущем спрос на ипотеку вернется до уровня тех лет, когда она еще не была столь популярна.

Также риэлторы отметили тот факт, что покупатели всегда быстро привыкают к хорошим условиям, а ухудшения воспринимают тяжело. Сегодняшние ставки по
жилищным кредитам, считают эксперты, могут стать заградительными.

Специалисты сообщили, что более половины девелоперов уже подняли цены на первичку на 10-15%. По прогнозам, и другие застройщики в ближайшее время могут поступить аналогично.



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