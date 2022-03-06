 

Экс-премьер Украины Азаров о поведении Зеленского: Он абсолютно неадекватен

06.03.2022, 2:10, Разное
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Николай Азаров отметил, что не может сказать определенно, употребляет ли глава государства какие-то препараты. Также он полагает, что внешний вид и поведение украинского лидера говорят о том, что он находится “в абсолютно неадекватном состоянии”.

Экс-премьер Украины напомнил, что известный украинский психиатр Семен Глузман ранее подробно ответил на этот вопрос с точки зрения наблюдения Владимира Зеленского, передает телеканал “360”.

Азаров порекомендовал посмотреть выступления специалистов относительно состояния главы государства, дабы узнать профессиональный ответ. “Моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен”, – считает экс-премьер Незалежной.

При этом он заявил, что полагает, что Владимир Зеленский был неадекватен и два года назад. Такой вывод Азаров сделал на основании принимаемых президентом Украины решений.

Напомним, ранее странное поведение политика на пресс-конференции широко обсуждалось СМИ. Журналисты заметили, что президент Украины вел себя неадекватно: гримасничал, облизывался и запинался, отвечая на вопросы.



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