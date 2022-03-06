 

Путин поручил определить список недружественных стран

06.03.2022, 1:55, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран.

«Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.



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