 

Mastercard и Visa сообщили о приостановке операций в России

06.03.2022, 1:55, Новости дня
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Платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать, следует из заявления компаний.

«Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в РФ карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Mastercard также сообщила, что в связи с антироссийскими санкциями «приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России».

«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», – цитирует сообщение ТАСС.

Карты Mastercard, выпущенные за пределами страны, не будут работать в России.

Ранее Лондон призвал отключить от системы SWIFT все российские банки, эту инициативу Британия обсудит инициативу на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС.



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