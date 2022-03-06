 

В Сбербанке объяснили последствия отказа Visa и MasterCard работать с Россией

06.03.2022, 1:55, Новости дня
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Решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены, сообщила пресс-служба банка.

«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в РФ в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», – передает сообщение кредитной организации РИА «Новости».

При этом все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории РФ – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

В банке пояснили, что все платежи на территории РФ проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

«Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены», – объяснили в Сбере.

Россиянам за рубежом рекомендовано заранее снять необходимое количество наличных и оплатить крупные траты заранее (отели, билеты и т.д).

Некоторые страны принимают карты платежной системы «Мир»: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.



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