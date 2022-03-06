 

Мнение: “Предатель” оказался “героем”

06.03.2022, 1:42, Разное
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В продолжение истории с убийством в Киеве https://colonelcassad.livejournal.com/7477009.html члена украинской делегации на переговорах с РФ в Белоруссии.
Вы будете смеяться, но убитый сегодня СБУ в Киеве без суда и следствия украинский переговорщик Киреев, был сотрудником ГУР МОУ. И Киреев оказывает "погиб защищая Украину". Теперь это так называется. Скрин представлен выше – это официальный аккаунт ГУР МОУ.
То есть, СБУ без суда и следствия просто убила в центре Киева сотрудника ГУР МОУ (а также одного из переговорщиков с Россией) и объявило его предателем, угрожая опубликовать доказательства.
После чего выходит некролог от ГУР МОУ, где убитого "предателя" называют героем.
Никакого суда, который определил бы виновность Киреев в "работе на Россию" естественно не было.
Вся эта истори очень наглядно отражает происходящий сейчас в Киеве кровавый трэш.

Ну и вот это https://t.me/boris_rozhin/28230 гляньте, для закрепления. Нацики пытают украинского спортсмена.

Источник: Colonel Cassad



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