Мнение: “Предатель” оказался “героем”

В продолжение истории с убийством в Киеве https://colonelcassad.livejournal.com/7477009.html члена украинской делегации на переговорах с РФ в Белоруссии.

Вы будете смеяться, но убитый сегодня СБУ в Киеве без суда и следствия украинский переговорщик Киреев, был сотрудником ГУР МОУ. И Киреев оказывает "погиб защищая Украину". Теперь это так называется. Скрин представлен выше – это официальный аккаунт ГУР МОУ.

То есть, СБУ без суда и следствия просто убила в центре Киева сотрудника ГУР МОУ (а также одного из переговорщиков с Россией) и объявило его предателем, угрожая опубликовать доказательства.

После чего выходит некролог от ГУР МОУ, где убитого "предателя" называют героем.

Никакого суда, который определил бы виновность Киреев в "работе на Россию" естественно не было.

Вся эта истори очень наглядно отражает происходящий сейчас в Киеве кровавый трэш.

Ну и вот это https://t.me/boris_rozhin/28230 гляньте, для закрепления. Нацики пытают украинского спортсмена.

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