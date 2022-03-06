«Боже мой, у меня когда-то была жизнь, я ее жила и любила»

Репортаж Елены Костюченко из Одессы, ожидающей штурма.

В Одессу я доезжаю поездом из Львова. Поезд полупустой. Мой сосед по купе — Роман, подполковник запаса Украинской армии — добирается из Щецина, Польша. Там осталась его семья. Он рассчитывает попасть на <«спецоперацию»>. «Сначала попробую в свою часть. Надеюсь, возьмут, я все-таки кадровый военный». Роман звонит маме и говорит, что у него полный пакет еды, но есть он не может, может только пить кофе.

Окна в поезде закрыты плотными шторами — светомаскировка, свет включается только на остановках. Белья нет — белье сняли со всех украинских поездов и отдали армии.

Одесса ждет десанта и штурма.

Штурма не случается — на Черном море разыгрывается шторм. Корабли отходят назад.

К морю не подойти. Лузановский пляж — мелкий и самый удобный для высадки — заминировали. На береговой линии возводятся укрепления. В жилые кварталы у моря пускают только местных жителей.

Контроль над городом осуществляет Тероборона — добровольческое подразделение, сформированное при украинской армии. В Тероборону набирали на второй день <«спецоперации»>. Через полчаса набор закрылся, и теперь одесситы поднимают «все связи», чтобы попасть в подразделение. Пока записывают желающих. В случае наступления на город их призовут. Тероборона осуществляет контроль над стратегическими объектами, проверяет документы у прохожих, ищет диверсантов и «разведчиков противника», задерживает мародеров. Масштабного мародерства, вопреки опасениям, не случилось — но те, кто есть, изощренные: одевают форму полицейских, притворяются сотрудниками полиции.

Мародеров здесь принято приматывать скотчем к фонарным столбам.

Теробороновцы носят желтую повязку из скотча на правом рукаве. Молодые ребята, дед с седой бородой, некоторые прячут лица — холодно. При наступленииТероборона переходят в партизанский режим <«спецоперации»>. «У нас много сюрпризов».

Андрей Владимирович, бывший полицейский, а теперь боец Теробороны, говорит:

— Я коренной одессит. Родился в Одессе.

Разговариваю с вами на чистом русском языке. Но за язык здесь никто никогда не ущемлял. Я размовляю чудовою украиньской мовою. Я люблю два языка, но больше я люблю свой украинский язык, потому что это язык моего государства. Но я вырос в русскоговорящей семье и говорю на русском языке. И здесь никто никогда не ущемлял права русскоязычного населения. Никто и никогда. Я как-то жил в Российской Федерации, в Сибири — там к украинцам относились хуже, чем мы здесь относимся к русским. Вам говорят, у нас бандеровцы? Я им не був…

Я лично задержал здесь позавчера диверсанта, который прикидывался бомжом. Вот в этом мусорнике здесь ковырялся. Второй день здесь ходил наблюдал за нашим объектом. И он просто оказался с идеальным лицом чистым. С ровными белыми зубами. Сказал, что он бомж. В нормальных кроссовках, чтоб, если что убегать. Паспорт у него был и айди карта наша украинская. Свежая, в декабре выданная. И наши ребята, когда уже подошли, начали его проверять. Говорят: «Олегович?». Он: «Александрович!». А по паспорту Владимирович. Потом мы достали у него документы. <…> Сдали его в контрразведку.

В первый день <«спецоперации»> на Промышленной возле подразделения «Шторм» взорвали склад. Это был не удар с воздуха. Это был подрыв на земле. Но не тот склад взорвали. Там на этом складе не хранилось ни оружия, ни боеприпасов — но в прошлом хранилось. Устаревшая была информация.

Я надеюсь, что <…> не бомбить Одессу. Почему? Потому, что это единственный город из всех миллионщиков в Украине, который они считают, что основали русские.

Чисто морально, просто не хватит совести. Не знаю. Екатерина да отстроила. Но Одесса для них — это, какое-то священное место, я думаю. Потому, что для них это священное место по идее, всё — таки! Одесситов знает весь мир! Как <…>одесситов? С чувством юмора. Как это? У них это в голове не укладывается. Как они могут это сделать? Они создают видимость, что они <…> на Одессу.

Смотрите. Вчера самолет <…> выпустил две ракеты. В лиман. Ракета прилетела в лиман, но никого не убили, жертв ноль. То есть, летчик выполнил задание. Он выполнил задание? Выполнил. <…> Ну, просто он промахнулся. Все довольны, никто не в обиде. Выполнил приказ. Поэтому я думаю, что Одесса будет цела.

На флагштоках на домах Одессе висят украинские флаги — кажется, настал праздник. Флаги вешают утром и снимают с наступлением комендантского часа — боятся, что по ночам флаги могут украсть диверсанты или мародеры. Флаги берегут. Про снятие флагов на ночь давали специальное разъяснение — потому что когда флаги стали снимать первый раз, было много испуганных звонков.

Трамвайное депо делает противотанковые ежи из рельс. Яхт-клуб плетет маскировочные сетки. Два пляжа — Отрада и Черноморка — ждут волонтеров: засыпать песок в мешки, мешками с песком укрепляют баррикады и блокпосты. «На песке» поработали в эти дни многие — «хорошо отвлекает от мыслей».

В обороне участвует практически вся молодежь. Люди объезжают закрытые кафе, собирают бутылки и подсолнечное масло. Ищут инсулин для диабетиков — его не хватает. Помогают беженцам добраться до границы. Татуировщики Одессы договорились, что вся стандартная такса за татуировку — 100$ — будет переводится вооруженным силам Украины.

Привоз закрыт. Дерибасовская перекрыта мешками с песком, уличными столиками, бетонными блоками. Баррикады через каждые 50 метров. Проверяют документы. Зеленоглазый бородатый парень берет мой паспорт:

— О, россиянка.

Зовут товарища.

— Харьков обстреляли из градов. Сейчас. Я сам азербайджанец, поняла? Это не забудется и не простится.

Никогда мы не будем с вами. Моему сыну 15. Я все сделаю, чтоб он к вам никогда никакого отношения не имел!

За его спиной студенты засыпают песок в мешки, из мешков возводится баррикада.

Оперный театр — сердце Одессы — окружен баррикадами.

Рядом, на Ришельевской — волонтерский центр. Он не единственный — но самый крупный. В других центрах готовят горячие и сухие обеды, собирают помощь старикам, детям, беженцам, инсулинозависимым. Многие волонтерские группы возникли чатов в телеграмме — и теперь спортсмены, шахматисты, многодетные мамы, юристы развозят еду, доставляют людей к границе, забирают лекарства от границы (молдавские пограничники разрешают передачу лекарств). На Ришельевской принимают и сортируют помощь теробороне, полиции и армии. Раньше здесь был городской центр еды — открытый фудмаркет, модное место. Люди в оранжевых и желтых жилетах, все делается очень быстро. Сегодня здесь работает 80 человек.

Бывший «Городской центр еды», теперь — волонтерский центр. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Инга говорит:

— У нас просто хватает мощностей это делать. И у нас тут просто команда сверхэффективных лучших менеджеров города и предпринимателей, которые направили сюда свои лучшие ресурсы для того, чтобы организовать логистику, приёмку, отгрузку, верификацию заказов, верификацию открузок, подтверждение доставки. Поэтому мы можем как бы принимать большое количество заказов, верифицировать и делать.

Мы работаем по графикам, по сменам, потому что, ну, это очень тяжёлая работа, целый день. Мы всё-таки в стрессе сейчас очень жёстком — стараемся, чтобы людей сменять. У нас тут есть штатный психолог, которого мы попросили тоже здесь находиться. Ну что даже я могу в течение дня несколько раз разрыдаться. Когда меня спрашивают: «А кем вы были до <«спецоперации»>?» И ты думаешь: Боже мой, у меня когда-то была жизнь, я её жила и любила.

Мы также провели волонтёрам тренинг в первый день по оказанию медицинской помощи — потому что такое время, и не дай бой что, чтобы ты мог помочь своему товарищу спасти жизнь.

Я юрист, собственница юридической компании Departments. В прошлой жизни, как говорится.

Первый день <«спецоперации»>. Мне позвонила девочка из моей команды, и я, к сожалению или к счастью, я очень крепко сплю, то есть меня не удалось разбудить взрывами, потому что я ничего не слышу, но она позвонила в истерике, и говорит: «Инга, я не знаю, что делать, — со слезами». Она говорит: «Я буду уезжать, родители истерят, едут со мной». Ну и дальше уже началось. Это, знаете, был такой контраст, когда я помню это утро: было красивое солнце, светлые занавески, этот поток света, и в этот момент истерика в трубку: «На нас <…> бомба <…> я не знаю, что это!» И ты просто не… и ты просто сонный на всё это смотришь и у тебя такой эффект сюрреализма какого-то, ну, потому что, ну, это ужасно.

— А вы хотели бежать?

— Бежать? В первый день была такая мысль — я родом с западной Украины. У меня там родители, звонят в истерике: быстро до нас! Но я подумала, взяла себя в руки и сказала: так, сорри, я не поеду. Я нужна тут, у меня высокая квалификация. Я юрист, хороший менеджер, я отлично работаю, у меня есть мой город, и я не могу покинуть его в такой час <…>.

Инга. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

По городу открыты ларечки с кофе. Тероборону и полицейских поят бесплатно. К женщине, покупающей пирожки, подходят пацанята лет 15-ти, черные шапки натянуты на нос:

— Вы извините, а мы сами с Донецка. Тикали, тикали. Дайте брату позвонить. По громкой связи!

Женщина протягивает телефон и спокойно стоит рядом. Берет у продавщицы сдачу, отдает ребятам.

Продавщица смотрит во все глаза и говорит лишь, когда ребята отошли:

— Зря вы, это местные, наши. Они у меня кулек на той неделе утащили, с руки выхватили! Вы телефон так не давайте. И денег не давайте.

— Продуктов купят, поедят, — говорит женщина. — От хорошей жизни не врут такое.

У ТЦ «Галерея Афина» стоит бабушка. Надежда Михайловна, 76 лет. Кланяется с подвыванием:

— Помилуй нас, Господи. Дай нам мир на земле, Господи.

Ей дают купюры. Ей надо успеть купить продукты до комендантского часа.

В магазине — истерическая вежливость. Все пропускают друг друга, пожалуйста, спасибо, доброго дня.

Муки нет, хлеб заканчивается, консервы вымели. Есть фрукты, овощи, колбаса. В первые дни закупали соль и спички. Сейчас всех попустило, еды берут на день-два. Мужчина берет 10 бутылок коньяка — с завтрашнего дня продажа алкоголя запрещена по всей Одесской области. «И с некоторых магазинов уже убрали, представляете? Даже с полок убрали. Оставили бы, слюни попускать». В очереди завязывается спор — введут ли ответственность за самогоноварение.

У военкомата — мешки с песком и аккуратная очередь. Мужик с покореженным носом представляется:

– Дунгер Сергей Степанович. Я рожден в одесском роддоме, седьмом. Живу на Краснова семь, квартира 22. Как узнал, что началась («спецоперация»)? Она с 2014 у нас идет, и («спецоперация») идет по сегодняшний день. И вот сегодня я пошёл добровольцем. Ноль первого марта 2022. В первый день весны я пошел воевать. Потому, что моих братьев ставят на колени. Хотя РФ тоже наши братья. У меня есть там семья. Но и здесь у меня родственники, семья. Мы не должны воевать. Почему воюем — я не знаю. Тут, я не политик вам. Я думаю, политическая, какая-то («спецоперация»), нечеловеческая.

Куда отправят — я и не хочу знать. Об этом. Знаете, как говорится «Бог дал — Бог взял».

Родная сестра. Она меня не хотела пускать. Забрала всё — телефон, документы. Всё. Но меня приняли потому, что есть свои связи. Всё забрала. И, сказала: «Ты никуда не пойдёшь! Ты под замком». В доме закрыла. Но, каждый замок взламывается. И, кстати! Без удара. Скажите ей. Замок целый! Я вышел, как спокойный человек. И окошки все целые, честно. Чтоб она не переживала.

Валентину пять дней назад исполнилось 20.

— Я пошёл добровольцем, как бы, потому, что у меня дома и другого нет. Кроме, как Украины. И, я знал о ситуации там в Донецке, в Луганске. И я вообще, я, в четверг, 24 числа не спал всю ночь. Я, когда услышал эту речь Путина, что он начинает эту сратую «спецоперацию», начинаются взрывы. Я такой: «вот это жопа!». Надо вывести своих, куда-то. Спрятать. И идти воевать. Вывез своих в село. И приехал.

Ну, я вообще, раньше, к службе относился отрицательно. До этого момента. Я понял. Я спросил свою коллегу по работе, девчоночку одну: у тебя кто-то из знакомых пошёл вообще воевать? Потому, что ситуация критическая, как бы вопрос — либо Украина, либо пусто, как говорится. Она сказала: «Да нет никого». И я такой: «Да (…) твою мать! Никто не хочет, никто не может». И я подумал: «Почему бы и нет?». Я вот думаю пойти, когда вот это всё закончится, получить офицерское звание. Для того, чтобы, если не дай бог, такое повторится, уже быть готовым ко всему.

Да, страшно. А, куда деваться? У вот меня в центре квартира. В условиях уличного боя меня просто упакуют в мешок мусорный и, отправят к праотцам, отдыхать. Поэтому я подумал, что лучше, если умирать, то, оказывая сопротивление. Ну, а, если выжить, то мне накроют огромную поляну и уже по-обычному.

Что я чувствую по отношению к гражданам России? Гнев. Злость. <…>

Алло, ребята! Мне сейчас 20 лет, и я сейчас иду добровольцем. Мне тоже страшно умирать! Но здесь мой дом! И там у вас тоже ваш дом! И за 20 лет вы не увидели, что у вас какая-то происходит задница! У вас экономика не растет, происходит рецессия. <…>

Мне не хватило трех месяцев для того, чтобы доучиться на программиста. Поэтому Путин ещё у меня и мечту украл. Но, я думаю, то, что я выживу. И я доучусь. И, как раз Украина вступит в Евросоюз. Я не особо верю в бога. Я верю в автомат Калашникова и в группу Ананимус. Мать говорит «Иди. Я тебя поддерживаю, но больше живым, чем мертвым». А сестра — хи-хи-ха-ха … Мы сейчас на КПП стояли, машину не пропускали. Сестра смеется. Я говорю — не успею так в военкомат, тогда пойду пешим… Она как-то застопорились. По ходу будет плакать. Мы двойняшки. Ей тоже 20.

Конечно, я боюсь умереть. Мы все обычные, нормальные люди. Мы все боимся умереть. Всё равно, как программист, который чуть-чуть помог уложить пару российских сайтов. Меня всё равно репрессируют, если сюда придет (…) власть.

Рядом с военкоматом, в глубине парка Куликово поле темнеет мокрый Дом Профсоюзов. 2 мая 2014 года — то, что упоминал Путин в своей речи, оправдывая («спецоперацию»). 2 мая 2014 года в Одессе произошли вооруженные столкновения футбольных фанатов, сторонников «Евромайдана» и «Антимайдана». Люди, выступающие против Майдана, отступили с палаточного лагеря на Куликовом поле в Дом профсоюзов, который был подожжен коктейлями Молотова. Всего в тот день в Одессе погибли 48 человек.

Борис Яворский — эксперт Одесского бюро судебно-медицинской экспертизы. Он знал трех из погибших и исследовал все тела. Вместе с журналисткой «Украинской жизни» Таисией Найденко они много лет расследовали произошедшее в тот день. Борис и Таисия придерживаются противоположных политических взглядов — «мы уравновешиваем друг друга хорошо».

— Я сам чуть на Донбасс не пошёл воевать после такого, — говорит Борис.

— Как с моей точки зрения, история 2 мая стала одной из тех ключевых точек, которые поспособствовали пожару в Донецком регионе. Много моих знакомых после Одессы поехали добровольцами на Донбасс. И вот после этого там полноценно полыхнуло.

— Тогда активно шли захваты администраций по всему востоку Украины, поэтому в Одессе все были на таком ажиотаже, поэтому так и боялись, что в Одессе это тоже случится, — говорит Тая. — Поэтому в этой истерике это всё и происходило. Истерика была от этого. В марте были попытки захвата одесской администрации. Бродили тоже эти толпы с колоннами «Мы за Путина», с иконами, с портретами Путина бродили по Одессе. Шли с одной стороны колонною с украинскими флагами, а навстречу им мимо шли колонны с георигиевскими лентами. Мы ещё говорили, что Одесса такой замечательный город. Те идут с иконами и с Путиным, а те идут с украинским флагом и всё нормально. А потом случилось 2 мая. И оказалось, что не такой уж мы замечательный город в некоторых смыслах.

— Я там был на этих захватах. Я там фотографировал активно. Ну, на самом деле, было человек 50 с одной стороны, человек 50 — с другой. В основном бабушки с иконами. Я там был с самого начала до самого конца и могу сказать, что даже никакого разгона не было. Оно потихоньку само рассосалось. Сожгли пару флагов друг друга демонстративно, поулюлюкали друг на друга и рассосались, потому что начало вечереть, похолодало.

— Да, до 2 мая всё очень мирненько было.

— Вот, и с обеих сторон был даже некий такой почти доброжелательный азарт, да, вот скорее кто кого переулюлюкает.

— 2 мая должен был быть большой футбольный матч. Я уж не помню, кто с кем должен был играть, я не поклонник футбола. И на соборной площади…

— Собрались фанаты, болельщики. Перед этим футбольным матчем ходят колоннами болельщики, они всегда там. И так как учитывая происходящие события, отжатие Крыма и прочее, эти болельщики шли особенно украшенные национальной символикой. Они, эти болельщики, естественно, спортивные крупные ребята, как всегда, болельщики, там редко бывают какие-то люди-программисты. Они пошли по Соборке, в сторону…

— Вот аккурат от шахматистов они пошли вниз по Греческой.

— Они должны были пойти, и вот они бы через несколько кварталов дошли бы до стадиона. Это, в принципе, довольно традиционная штука: собираются болельщики, что-то орут, там идут себе толпой. Потом со стадиона идут обратно, я думаю, это везде происходит. Иногда бьют друг друга, это тоже у них там происходит.

— Один то ли идиот, то ли провокатор с Куликова поля вывел свою, так сказать, дружину и пошёл им навстречу, выкрикивая что-то другое.

— И они там друг на друга стояли улюлюкали и уже начали перекидываться камнями.

— А потом вдруг кто-то застрелил одного из патриотической этой тусовки. Бирюков — погиб первым. Причём кто стрелял, так до сих пор и неизвестно. Ни оружия нет, из которого был сделан выстрел, ни даже направление непонятно откуда.

— И вот после того, как пролилась первая кровь, собственно, все ошалели и начали уже драться и убивать друг друга всерьёз.

— Там началась драка в тот раз, фактически напротив собора. А потом кто-то крикнул: «Идём на Куликово», потому что на Куликово поле, все знали… Ну, в общем, вспомнили, что под Куликовым полем стоят «враги».

— Ко 2 мая на Куликово поле осталась горстка городских сумасшедших, пенсионеров, пикейных жилетов и так далее, потому что вся боёвка антимайдановская была в бодуне, поскольку весь предыдущий день были совместные шашлыки майдановцев и антимайдановцев. И в общем, эти

городские сумасшедшие и религиозные фанатики и непонятые поэты, собственно, и оказались на пути этой разгорячённой кровью толпы.

— Ну вот интересно, что обыватель простой, он легко понимает, что можно, разгорячившись в драке, в споре, дойти до того, что зарежешь вот родимую жену, да? С которой 20 лет жил. Вот что тоже самое может произойти между двумя группами людей, почему-то ни у кого в голове не укладывается.

— Обязательно «Это работали провокаторы!» Это ж, конечно, ребята, зачем провокаторы? Ну, просто люди видят кровь и просто бьют. А те бьют в ответ.

— Потому что современный человек склонен отрицать иррациональное. Если что-то происходит — это замысел. Если кто-то погиб — это всегда кто-то виноват, люди просто так не умирают.

— Люди на Куликовом что-то сначала пытались отбиваться и орать обидное, а потом отступили в Дом профсоюзов.

— С Греческой на Куликово пришла лишь очень малая часть фанатов, потому что они понимали, что добра там не будет. Прибежала лишь малая часть, но эта малая часть поспособствовала тому, что на Куликовом началась паника, и эти пенсионеры похватали свои иконки со свечечками и побежали в Дом Профсоюзов.

— Забаррикадировались. Ну как забаррикадировались? Они просто навалили каких-то деревяшек на входе. Они просто несколько столов свалили на входе и это и было «забаррикадировались».

— А потом они начали бросать друг в друга бутылки с зажигательной смесью. Те, что помоложе из забаррикадировавшихся, забрались на крышу и с крыши кидали в толпу бутылки с зажигательной смесью. А те, которые в толпе, кидали наверх в здание. Но мы же понимаем немножко, как физика работает? И подпалить человека, стоящего на улице в толпе гораздо сложнее, чем подпалить здание…

— Не просто здание, а деревянную баррикаду на входу, на сваленную мебель деревянную.

— Эта мебель полыхнула, от неё полыхнула уже внутренняя отделка здания, а далее…

— А дальше внутри всё было обшито, как обычно, в нарушение всех правил какой-то там полиэтиленовой вагонкой…

— И что самое главное, банальная физика, лестничный пролёт, центральный в результате возгорания снизу немедленно превратился в огромную дымовую трубу и создал такую тягу, что по ней, по сути, на протяжении нескольких минут или даже десятков минут шёл поток чудовищно раскалённого воздуха. Вот поэтому все те, кто на момент происходящего оказался на лестнице… лестничных пролётах и в непосредственной близости, погибли немедленно, в результате действия раскалённого воздуха — ожоги дыхательных путей. Один-два вдоха и всё — человек погиб.

— Из нападающих в здание никто не заходил. В здании невозможно было зайти. В здании было немеряно выживших — выжили почти все, кто не оказался вблизи лестничного пролёта и не стал прыгать из окон. Наиболее разумная часть людей потихоньку поднималась наверх, они сконцентрировались на крыше здания, где были впоследствии приняты ментами.

— А потом в Фейсбуке появились сообщения, что все погибшие в Доме Профсоюзов — это боевики из РФ и Преднестровья. И все украинские издания и большая часть российских это перепостили как факт. И это запустило совершенно чудовищную реакцию — началось глумление. Это было совершенно отвратительно. И даже не сами события, а вот эти глумления и стали для очень многих украинцев поводом к понимаю того, что это уже не разногласия в видении будущего, это уже ненависть и вражда, это уже желание смерти друг друга. Это уже вышло за пределы идеологического противостояния и стало противостоянием смертельным. И очень многие одесситы после этого, собственно, из Одессы отправились в Донецк. Вот среди моих совсем близких знакомых человек десять. Очень многие, человек десять. И сейчас кто-то из них собирается идти на Одессу вместе с российской армией.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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