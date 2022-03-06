Мнение: Пауза

Перебои с поставкой химических реактивов поставили на паузу выпуск офисной бумаги под маркой SvetoCopy. Крупнейший в регионе целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске перестал принимать древесину в переработку. Американская Sylvamo в ближайшее время определится, сократить или остановить производство на градообразующем целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске Выборгского района Ленобласти. Причины официально связывают с перебоями в поставках критически важного сырья.

На самом деле глобальная экономика, когда любое предприятие связано кооперативными связями со всем миром — это лучшая гарантия мирного разрешения любых противоречий, чем даже стратегия взаимного уничтожения. Экономические интересы притормозят любого авантюриста лучше, чем вражеские ракеты.

Лозунг патриотической общественности «замкнуть все производственные цепочки на национальной территории» на практике – это автаркия. И, как в любой замкнутой на себя системе, такая закрытая экономика, конечно, просто по объективным условиям неизбежно начнет отставать. Внутри замкнутой экономики можно маневрировать ресурсами и концентрировать их на отдельных направлениях. Так примерно СССР реализовывал прорывные программы — но это всегда происходит за счет всех остальных направлений, чудес не бывает. При этом не стоит забывать, что экономика СССР опиралась не только на созданную им на своей территории индустриальную и технологическую мощь, после Второй мировой СССР создал свой собственный огромный рынок СЭВ емкостью почти в полмиллиарда человек. И даже его оказалось недостаточно. Что уж говорить о нынешней России, которая не потянула реализацию создания своего, предельно ограниченного и усеченного экономического пространства. Замыкаться в таких условиях – абсолютно безнадежная и бессмысленная задача.

Создать открытую экономику, но при этом не стать чужой периферией — это высший пилотаж управления. Думаю, что не стоит упоминать, что современная Россия не справилась с этой задачей: экономика стала открытой, но за это пришлось заплатить периферийным статусом. В котором пацанские амбиции руководства противопоказаны.

Теперь нам предстоит пройти по самому худшему из сюжетов — оставаясь глубоко периферийной и отсталой экономикой, Россия при этом замыкается в силу непреодолимых обстоятельств. Это плата за катастрофические провалы в планировании и управлении. Всё имеет свою цену. И подобные сообщения, как из Ленинградской области, теперь будут приходить волнами (конечно, пока еще существуют СМИ кроме 1 канала. Когда их не останется, то и сообщения сами собой закончатся. Правда, проблема всё равно никуда не денется)

Нынешний режим идет к своим собственным похоронам. В каком сценарии они состоятся — это вопрос пока еще дискуссионный. Но то, что задачу, которую он не смог решить — создать собственный проект развития с открытой экономикой — предстоит решать тем, кто придет после него, факт. Другого пути нет. Автаркия или периферия — это тупиковый вариант развития. Он закончится тем, что мы уже проходили или проходим прямо сейчас.

И, конечно, нынешний режим не потянет решение этой задачи. Он уже продемонстрировал, что ни на что не способен, он завел страну в тупик, дошел до своего логического финала и теперь единственный вопрос: насколько высокую цену придется заплатить за его уход. Но предполагать, что те же самые люди, которые довели страну до катастрофы, способны ее из нее же вытянуть — наивно, нелепо и глупо. Чтобы решить проблему, всегда нужно уйти с того уровня, на котором эта проблема была создана. Нынешняя «элита» бездарна и ни к чему не способна. И такие вот сообщения — это не сбой в системе и не временные трудности. Это следствие того тупика, в который завел нас режим. Но при нем мы так и будем находиться в этом тупике, и здесь просто нет смысла предаваться иллюзиям.

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