La Jornada – Вашингтон пытается использовать трагедию Украины в своих интересах

Белый дом продолжает читать Москве нотации по поводу трагедии на Украине, пытаясь воспользоваться этой опасной ситуацией, чтобы выступить в роли мирового защитника свободы и демократии. Однако сами Соединённые Штаты при этом постоянно нарушают право других стран на суверенитет и территориальную целостность в том случае, если это им выгодно, отмечает мексиканское издание La Jornada. По мнению автора, именно Вашингтон сыграл главную роль в драматических событиях, которые в итоге вынудили Путина начать спецоперацию на Украине.



AP

Государственный переворот, совершённый на Украине в феврале 2014 года, стал переломным моментом в её современной истории, в которой главенствующую позицию фактически заняли Соединённые Штаты, пишет мексиканский журналист Анхель Герра Кабрера на страницах La Jornada. С того момента ультраправые силы, вдохновлённые ультранационализмом и проникшиеся симпатией к нацизму Степана Бандеры, оказывали решительное влияние на официальные решения Киева, констатирует автор.

«Не буду рассказывать историю Бандеры, только подчеркну, что он с жестокостью разрушал сотни украинских сёл и участвовал в убийстве евреев, татар, казаков и коммунистов», — отмечается в статье. В результате на Украине начала проводиться активная политика ксенофобии и русофобии, жертвами которой стали миллионы представителей русского или русскоязычного населения — в частности, на востоке страны, и особенно при этом пострадал Донбасс, пишет La Jornada.

Ультраправые и неонацистские группировки батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины устроили кровавую бойню местным жителям, которых президент Украины Владимир Зеленский публично обозвал «мразями», говорится в статье. Чтобы не допустить дальнейших действий и защитить русскоязычное население, Россия недавно признала самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, расположенные в этом регионе. И по мнению автора, далеко не последнюю роль в обострении конфликта сыграл именно Вашингтон, который пытается всюду продвигать собственные интересы.

Когда выяснилось, что попыток разжигать протесты для совершения того самого переворота на фоне «евромайдана» было недостаточно для того, чтобы свергнуть законного президента Украины Виктора Януковича, хотя к тому времени он уже потерял популярность, заинтересованные в его уходе политические круги решили применить иную тактику. По словам каталонского журналиста Рафаэля Поч де Фелиу, требовалась «дисциплинированная шоковая сила, способная рискнуть собой» — и такой силой стали вооружённые ультраправые с бандеровской националистической идеологией, которых поддерживали украинские олигархи и западные геополитические покровители, подчёркивается в статье.

Как только подпольный заговор, сплетённый из пособничества, финансирования, консультаций и подготовки силами западных (американских, польских и немецких) спецслужб начал выходить наружу, 40 ведущих западных политиков, среди них первые лица США и главы МИД Германии, Польши, стран Прибалтики и так далее, прошлись по киевской площади, «рассказывая о солидарности и раздавая пирожки». Именно второй «майдан» завершился государственным переворотом на фоне ожесточённых боёв с поджогами, захватами министерских зданий, повальной расправой над протестующими и стражами правопорядка (всего около сотни, не считая более десятка полицейских) силами метких стрелков, напоминает La Jornada.

Такой поворот событий заметно ускорил падение действовавшего тогда украинского правительства и побег президента Януковича. Причём и тогда, и сейчас заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд была одной из ключевых фигур американской политики, которые содействовали установлению власти ультраправых группировок в Киеве, подчёркивает автор: «Я настаиваю на том, что Вашингтон сыграл главную роль в воинственных действиях, которые заставили Путина начать спецоперацию на Украине».

Президент США Джо Байден также активно стремится воспользоваться этой опасной ситуацией, чтобы принять на себя роль лидера «свободы и демократии» на Западе. В частности, говоря о событиях вокруг Украины, глава Белого дома заявил, что другие страны «имеют право на суверенитет и территориальную целостность». Однако стоит задаться вопросом о том, соблюдают ли сами американцы этот принцип в отношении соседних стран Латинской Америки или Карибского бассейна, отмечается в статье.

Чтобы проверить это, даже не обязательно обращаться к давней истории — даже в XX веке США грубо нарушили эти принципы в отношении Кубы, Гватемалы, Доминиканской Республики, Гренады и Панамы, причём в трёх последних случаях было совершено прямое вторжение, констатирует автор. В результате Куба, Венесуэла и Никарагуа, не говоря уже о Пуэрто-Рико, сейчас являются наглядным примером того, как американские политики лицемерно отказываются от своих же слов, пишет La Jornada.

Стоит также напомнить, что страна, которой сейчас руководит Байден, была единственной, кто официально признал аннексию сирийских Голанских высот Израилем и аннексию Западной Сахары Марокко, хотя эти территории были фактически захвачены военными. Если бы Байден говорил правду — он бы не противился праву палестинцев на самоопределение и отменил бы решение о признании Иерусалима столицей Израиля, подчёркивает автор.

Байден также заявил, что Америка «противостоит хулиганам». Но при этом он не торопится исключать из числа своих главных союзников нынешние правительства Колумбии, Израиля и Саудовской Аравии, политику которых сложно назвать демократичной, отмечает автор: «Более двух веков истории, мистер Байден, показывают, как лицемерны ваши высказывания. Кстати, когда же вы снимете жёсткое эмбарго с Кубы и Венесуэлы, вместо того чтобы читать нотации по поводу трагедии на Украине?».

Следует отметить, что та же Куба, которую американцы постоянно обвиняют в отсутствии демократии, настроена на политическое решение кризиса на Украине и подчёркивает, что проблему можно решить только с помощью диалога и переговоров, говорится в статье. Куба выступает за реалистичное, конструктивное и серьёзное политическое урегулирование этого кризиса мирными способами, чтобы гарантировать всем странам Европы безопасность и суверенитет, а также мир и стабильность в регионе и на международном уровне, заключает La Jornada.